O aparador para pelos do nariz Philips é um dispositivo multifuncional que apara confortavelmente os pelos do nariz, das orelhas e as sobrancelhas. Alguns modelos dispõem de uma cabeça de corte que inclui uma unidade de corte de dupla face e as lâminas estão incorporadas numa proteção, garantindo que não entram em contacto direto com a pele. Isto permite-lhe aparar os pelos rentes e com segurança para obter uma aparência limpa sem o risco de se cortar ou puxar os pelos. Recomendamos que coloque sempre o pente para sobrancelhas na cabeça do aparador quando aparar as sobrancelhas. Isto permite-lhe aparar os pelos no comprimento pretendido.



Veja este vídeo para saber como utilizar o aparador. Para obter instruções mais detalhadas de resolução de problemas, consulte as secções abaixo.