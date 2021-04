O meu aspirador Philips produz um som invulgar

Se o aspirador Philips produzir um som invulgar, leia os nossos conselhos de resolução de problemas abaixo para resolver este problema.

O fluxo de ar está bloqueado Verifique se existe algum objeto preso no bico, no tubo ou no tubo flexível.

O fluxo de ar no aspirador pode ficar parcialmente bloqueado por um objeto preso numa dessas peças do aparelho. Se for este o caso, retire o objeto antes de continuar a aspirar.

Foi utilizado um acessório diferente Quando utiliza um acessório diferente do habitual, poderá notar que o aspirador Philips produz um ruído diferente.

Verifique se o aspirador emite novamente um som normal quando parar de utilizar o acessório que estava a utilizar. Se for esse o caso, não se preocupe com o ruído, é normal.

O regulador da potência de sucção está aberto Se o regulador da potência de sucção no tubo flexível do aspirador Philips estiver aberto, isto poderá causar um som invulgar proveniente do aparelho.

Neste caso, pode fechar o regulador para evitar o som invulgar.



Os filtros estão obstruídos ou colocados incorretamente Se o motor ou o filtro de exaustão do aspirador Philips estiverem obstruídos, isso poderá produzir um som invulgar.

Para resolver este problema, limpe os filtros do aspirador. Pode consultar o manual do utilizador para obter instruções específicas sobre como limpar o filtro.



Outro motivo para o aspirador produzir um som invulgar pode ser o facto de os filtros estarem colocados incorretamente. Neste caso, coloque os filtros no local habitual no aspirador.

O recipiente do pó está cheio Se o recipiente de pó do aspirador Philips estiver cheio, isto pode fazer com que o aparelho produza um som invulgar.

Limpe o recipiente de pó para resolver este problema. Para obter instruções específicas sobre como limpar o recipiente de pó, consulte o manual do utilizador.