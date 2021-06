Se o seu aparador Philips estiver a aparar a barba ou o cabelo de forma irregular, experimente os nossos conselhos de resolução de problemas para resolver este problema. Veja o vídeo abaixo para saber como utilizar o nosso mais recente aparador de barba Philips Prestige com um pente aparador exclusivo incorporado. Tenha em atenção que, dependendo do tipo de modelo, as funcionalidades da máquina de barbear variam.

Se pressionar o aparador com demasiada força contra o couro cabeludo ou a pele, pode alterar acidentalmente as definições para cima ou para baixo ou aplicar pressão irregular. Isto pode resultar num corte irregular. Para obter a melhor experiência de aparar, certifique-se de que o seu aparador está em contacto total com a pele e mova-o suave e firmemente.

Está a utilizar o acessório incorreto