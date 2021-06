Os acessórios para as axilas e para o corpo do Philips Lumea não possuem um vidro ou uma janela. No entanto, o próprio dispositivo Lumea inclui um filtro de segurança que protege a pele. O acessório para o corpo (imagem 1) está incluído em todos os modelos Lumea. O acessório para as axilas (imagem 2) está incluído nos modelos Lumea BRI947, BRI948, BRI956 e BRI959. Todos os outros acessórios do sistema Philips Lumea possuem um vidro ou janela transparente.