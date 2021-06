O vidro do Philips Lumea precisa de ser limpo regularmente. Se o vidro estiver sujo, pode libertar um cheiro a queimado ou um cheiro desagradável. Manter o sistema Lumea limpo é igualmente importante para garantir um tratamento eficaz. Por isso, assegure-se de que limpa o seu Lumea depois de cada utilização. Consulte o manual do utilizador para obter as instruções de limpeza adequada. Se as sugestões neste artigo não ajudarem, contacte-nos para obter mais assistência.