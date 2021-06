É muito importante utilizar as definições corretas no seu Philips Lumea, de acordo com o seu tom de pele. Verifique sempre a tabela referente ao tom de pele/cor do pelo apresentada no manual do utilizador.

Alguns modelos Philips Lumea (séries BRI862, BRI863, BRI864, BRI94 e BRI95) estão equipados com um sensor SmartSkin. O sensor recomenda a definição confortável para a maioria das mulheres com um tom de pele semelhante ao seu. Se o tratamento for desconfortável com estas definições, pode sempre reduzi-las manualmente.