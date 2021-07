Os tempos médios de preparação de vários ingredientes comuns podem ser consultados na tabela de alimentos.

As definições indicadas são apenas referências. Estas definições podem ser adaptadas, dependendo da origem, do tamanho e do formato dos ingredientes:

Os ingredientes mais pequenos e frescos necessitam de um tempo de preparação ligeiramente mais curto

Menores quantidades de ingredientes necessitam de um tempo de preparação mais curto

Os ingredientes maiores e congelados necessitam de um tempo de preparação ligeiramente mais longo

Maiores quantidades de ingredientes necessitam de um tempo de preparação mais longo

A massa caseira precisa de um tempo de preparação mais longo do que a massa pré-preparada

Sugestão: Pode encontrar mais informações e sugestões de receitas que podem ser preparadas na Airfryer no Web site My Kitchen da Philips.

Nota: Adicione 3 minutos ao tempo de preparação se começar a fritar enquanto a Airfryer ainda estiver fria.