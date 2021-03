A definição do aroma, o volume da chávena e a definição do moinho são definições da máquina que podem influenciar a intensidade do café. Aconselhamo-lo a ir fazendo experiências com estas definições.

Para aumentar a intensidade do sabor, pode, por exemplo, escolher a definição mais alta de aroma, um volume de chávena médio e regular o moinho para moer mais fino.