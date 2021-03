Se o bico da água quente ficar obstruído, retire a parte exterior do acessório para espuma de leite panarello/clássico e verifique se o bico está obstruído com calcário (partículas brancas no interior ou à volta do bico).

Se houver uma acumulação de calcário, utilize um pouco de solução anticalcário para removê-lo.

Se estas soluções não resolverem o problema, contacte-nos para obter mais ajuda.