1) Prima o botão MENU e seleccione CALC CLEAN. Prima o botão ESPRESSO para iniciar a descalcificação. Nas máquinas que não têm um botão MENU, prima o botão CALC CLEAN e, em seguida, seleccione CALC CLEAN e prima o botão ESPRESSO para iniciar a descalcificação.

2) O símbolo de anticalcário é apresentado no visor. Para máquinas com um jarro de leite, a máquina lembra-lhe que, primeiro, deve introduzir o jarro de leite com água limpa até ao nível mínimo e retirar o distribuidor do jarro de leite para a direita (símbolo de vapor).

3) Retire o depósito de água. Verta a embalagem completa da solução anticalcário da Saeco no depósito de água.

4) Encha o depósito de água com água da torneira até ao símbolo CALC CLEAN ou até à indicação MAX.

5) Volte a colocar o depósito de água na máquina.

6) Coloque um recipiente por baixo do bico de saída do café e do bocal de vapor/água quente/saída do leite (consoante a máquina tenha um jarro de leite ou não).

7) Prima o botão correcto para iniciar o ciclo de descalcificação. Dependendo do seu modelo, pode ser o botão AROMA/PRE GROUND ou CAPPUCCINO. Veja qual deve seleccionar no visor da máquina.

8) A máquina começa a distribuir a solução anticalcário em intervalos regulares. A barra no visor mostra o progresso. O processo demora cerca de 25 minutos.

9) Quando a mistura de solução anticalcário e água tiver sido completamente utilizada, o símbolo de SEM ÁGUA aparece no visor.

10) Enxagúe o depósito de água, encha-o com água limpa até à indicação MAX e volte a colocá-lo. O símbolo de início de enxaguamento é apresentado no visor.

11) Para máquinas com um jarro de leite, enxagúe o jarro de leite, encha-o com água limpa até ao nível MIN e coloque-o na máquina. Afaste o distribuidor do jarro de leite para a direita (símbolo de valor).

12) Volte a colocar o recipiente.

13) Prima o botão correcto para iniciar o ciclo de enxaguamento. Dependendo do seu modelo, pode ser o botão AROMA/PRE GROUND ou CAPPUCCINO. Veja qual deve seleccionar no visor da máquina.

14) Quando o símbolo PRONTO for apresentado no visor, significa que o ciclo de enxaguamento está concluído.

Nota: Se o símbolo SEM ÁGUA for apresentado no visor em vez de o símbolo PRONTO, repita os passos 10 a 13 até o símbolo PRONTO ser apresentado.

Poderá ter de repetir isto várias vezes.

15) Prima o botão correcto para sair do menu. Dependendo do seu modelo, pode ser o botão ESPRESSO/STEAM/SPECIAL DRINKS. Veja qual deve seleccionar no visor da máquina.

16) A máquina aquece e efectua o ciclo de enxaguamento automático.

17) Esvazie o tabuleiro de recolha e volte a colocá-lo. Para máquinas com um jarro de leite, enxagúe o jarro de leite.

18) A máquina está pronta para ser utilizada.