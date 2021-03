1) Prima o botão MENU, seleccione MAINTENANCE (Manutenção) e seleccione DESCALING (Descalcificação) com OK.

2) Prima OK para confirmar o início da descalcificação.

3) Retire o depósito de água e esvazie-o. Para as máquinas Exprelia compatíveis com AquaClean, a máquina irá mostrar o seguinte no visor: Retire o filtro de água AquaClean. Confirme com OK.

4) Esvazie o tabuleiro de recolha interior e exterior. Confirme com OK.

5) Encha metade do jarro de leite com água limpa. Introduza e abra o bico de saída do leite. Confirme com OK.

6) Coloque um recipiente por baixo do bocal de vapor/água quente e do bico de saída do leite. Confirme com OK.

7) Verta a embalagem completa da solução anticalcário da Saeco no depósito de água. Encha o depósito de água com água da torneira até ao nível MAX. Confirme com OK.

8) A máquina começa a distribuir a solução anticalcário em intervalos regulares. O visor apresenta o passo 1/2 de descalcificação e a barra mostra o progresso. O processo demora cerca de 20 minutos.

Nota: O ciclo de descalcificação pode ser colocado em pausa premindo o botão de pausa. Prima o botão OK para retomar.

9) Quando a mistura de solução anticalcário e água tiver sido completamente utilizada, a máquina indica que enxagúe o depósito de água e o encha com água limpa. Confirme com OK.

10) Esvazie o tabuleiro de recolha interior e exterior. Confirme com OK.

11) Encha metade do jarro de leite com água limpa. Introduza e abra o bico de saída do leite. Confirme com OK.

12) Esvazie o recipiente e volte a colocá-lo. Confirme com OK.

13) O ciclo de enxaguamento é iniciado. O visor apresenta o passo 2/2 de enxaguamento e a barra mostra o progresso.

14) Quando a quantidade de água necessária para o ciclo de enxaguamento tiver sido completamente distribuída, a máquina termina automaticamente o processo de descalcificação, apresentando este ecrã após um breve período de aquecimento.