5) Coloque um recipiente por baixo do distribuidor do jarro de leite e do bico de saída do café.

6) Para os modelos com um jarro de leite, encha o jarro de leite até metade com água e retire o distribuidor do jarro de leite para a direita até ao ícone ESPUMA DE LEITE.

7) Prima o botão ESPRESSO ou COFFEE para iniciar o ciclo de descalcificação.

8) A máquina começa a distribuir a solução anticalcário em intervalos regulares. A barra no visor mostra o progresso. O processo demora cerca de 20 minutos.

9) Quando a mistura de solução anticalcário e água tiver sido completamente utilizada, o símbolo de SEM ÁGUA aparece no visor.