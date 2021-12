Procedimento de descalcificação: 1. Esvazie o tabuleiro de recolha e volte a colocá-lo na máquina 2. Se colocado, retire o acessório para espuma de leite clássico ou o LatteGo da máquina 3. Se o filtro AquaClean estiver colocado, retire-o do depósito de água 4. Esvazie o depósito de água e verta todo o frasco de solução anticalcário da Philips dentro do mesmo. Adicione água à solução anticalcário no depósito de água até à indicação Calc/Clean e volte a colocá-lo. 5. Coloque um recipiente/taça grande (1,5 L) por baixo dos bicos de café e de água 6. Ligue a máquina. 7. Prima e mantenha premido o ícone da função Calc/Clean durante 3 segundos e, em seguida, prima o botão start/stop para iniciar o procedimento de descalcificação 8. Durante o ciclo de descalcificação, a luz da função Calc/Clean fica intermitente para indicar que a descalcificação está em curso 9. A máquina começa a servir pequenas quantidades de água através dos bicos de café e de água quente 10. Deixe a máquina distribuir a solução anticalcário até o depósito de água ficar vazio. O ícone da luz de depósito de água vazio acende-se 11. Retire a taça 12. Retire o depósito de água e enxague-o com água limpa 13. Encha o depósito com água limpa até à indicação Calc/Clean e volte a inseri-lo na máquina 14. Volte a colocar a taça vazia por baixo dos bicos de café e de água, e continue com o procedimento de enxaguamento abaixo. Procedimento de enxaguamento: 1. Prima o botão start/stop para iniciar o processo de enxaguamento. Este processo demora cerca de 3 minutos 2. Durante este processo, as luzes do painel de controlo acendem-se e apagam-se para indicar que o ciclo de enxaguamento está em curso 3. Assim que a máquina deixar de distribuir água, o processo de descalcificação está concluído 4. A máquina irá agora aquecer automaticamente 5. Quando as luzes dos ícones de bebida se acenderem continuamente, a máquina está pronta para ser utilizada novamente 6. A luz do AquaClean pisca durante algum tempo para relembrar que deve instalar um novo filtro de água AquaClean 7. Instale e ative um novo filtro de água AquaClean no depósito de água

Descalcificação das séries Philips 4000 e 3100

Procedimento de descalcificação:

1. Selecione "Start Calc Clean" (Iniciar limpeza do calcário) a partir do menu

2. Prima o botão Cappuccino para selecionar o procedimento de descalcificação.

3. A máquina recorda-lhe que coloque o jarro de leite com água. Afaste o distribuidor do jarro de leite para a direita.

4. O símbolo de anticalcário é apresentado no visor.

5. Verta a embalagem completa da solução anticalcário da Philips no depósito de água.

6. Encha o depósito de água até ao nível Calc Clean.

7. Volte a colocar o depósito de água na máquina.

8. Coloque uma taça por baixo do acessório para espuma de leite e bico do café

9. Prima o botão Cappuccino para iniciar o ciclo de descalcificação.



O visor irá mostrar o progresso da descalcificação. Pode interromper o ciclo de descalcificação premindo o botão Expresso. Prima o botão Cappuccino para retomar o procedimento de descalcificação.



Procedimento de enxaguamento:

1. Quando terminar, enxague o depósito de água, encha-o com água limpa até ao nível máximo e volte a colocá-lo

2. O símbolo de início de enxaguamento é apresentado no visor.

3. Encha o jarro de leite com água até ao nível mínimo e volte a colocá-lo no lugar.

4. Afaste o distribuidor do jarro de leite para a direita.

5. Volte a colocar a taça.

6. Prima o botão Cappuccino para iniciar o ciclo de enxaguamento.



O ciclo de enxaguamento termina quando o símbolo "Calc Clean OK" é apresentado no visor. Prima o botão Cappuccino para sair do procedimento de descalcificação.



Nota: se for apresentado o símbolo do depósito de água no visor em vez de "Calc Clean OK", volte a encher o depósito com água até ao nível máximo e execute outro ciclo de enxaguamento.