Pare de cozinhar e utilize papel de cozinha para absorver o óleo no fundo do recipiente ou retire o excesso de óleo. Depois de efectuar este procedimento, pode continuar a cozinhar. Tenha em atenção que a libertação de fumo branco não prejudica a sua Philips Airfryer nem o resultado final.

Sugestão:

Se cozinhar alimentos com um elevado teor de gordura com muita frequência, pode utilizar uma protecção para snacks (para o modelo HD924x), uma tampa anti-salpicos (para os modelos HD962x e HD964x) ou um cesto multifunções (para os modelos HD921X, HD922X, HD923X e HD953X) para evitar a libertação de fumo.