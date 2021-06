A sua Philips OneBlade está equipada com um indicador de desgaste das lâminas.Uma barra verde aparecerá gradualmente na lâmina à medida que a utiliza. Quando esta barra estiver claramente visível, recomenda-se a substituição da lâmina para obter a melhor experiência OneBlade possível. Embora a barra verde seja uma mera indicação, pode querer substituir a sua lâmina mais cedo ou mais tarde do que o indicado, dependendo do seu grau de satisfação com o desempenho da lâmina.Utilize sempre lâminas de substituição originais da Philips com a sua OneBlade.Dependendo do seu comportamento de utilização, a vida útil exata da lâmina pode variar. À semelhança das lâminas manuais, a sua lâmina fica romba ao longo do tempo, o que pode resultar num desempenho de corte reduzido e numa maior sensação de arranque dos pelos durante o barbear e o aparar.Acessórios como pentes aparadores ou proteções podem impedir que o indicador de substituição da sua lâmina funcione corretamente. Para um desempenho ideal máximo, recomendamos sempre que substitua a lâmina pelo menos uma vez a cada quatro meses.Para comprar lâminas novas para a sua Philips OneBlade, visite a nossa loja online