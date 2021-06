O seu aparador requer uma limpeza regular para funcionar devidamente. Pelos ou detritos podem ficar presos no dispositivo e afetar o desempenho.



Antes de limpar o aparador, verifique se é lavável ou se é adequado apenas para lavar a seco.



Aparadores laváveis

Estes aparadores apresentam um símbolo de chuveiro. Para limpar estes dispositivos, retire os acessórios e a lâmina e limpe a área por baixo dos mesmos com água.

Não utilize água com sabão ou detergentes de limpeza, pois podem remover o lubrificante de proteção da lâmina e afetar o seu desempenho. Lave e seque os acessórios separadamente antes de os voltar a encaixar no aparador.



Aparadores não laváveis

Estes aparadores apresentam um símbolo de uma torneira com uma cruz por cima. Estes aparelhos não podem ser lavados com água. Quando retirar os acessórios, limpe a área por baixo dos mesmos com a escova pequena fornecida ou utilize um cotonete.



Aparadores não laváveis com acessórios laváveis

Alguns aparadores Philips não são laváveis. No entanto, os seus acessórios podem ser lavados. Para estes dispositivos, retire os acessórios para os lavar. Certifique-se de que os acessórios estão completamente secos antes de os voltar a encaixar no aparador.

Assista ao vídeo de instruções abaixo para saber como limpar os dispositivos.



Para instruções mais detalhadas do seu modelo em particular, consulte o manual do utilizador.