A minha escova de dentes Philips Sonicare não carrega

A sua escova de dentes Philips Sonicare não carrega? Utilize estas possíveis causas e soluções para resolver este problema de carregamento de forma fácil e autónoma.

Não está a ser utilizado o carregador original



A série DiamondClean requer diferentes copos de carregamento. Apesar de os carregadores serem semelhantes, não são compatíveis. Consulte a tabela abaixo para verificar se está a utilizar o carregador correto com a sua escova de dentes Sonicare.

Nome da escova DiamondClean DiamondClean Smart DiamondClean 9000 Código na parte inferior da escova HX93, HX934, HX935, HX936, HX937 HX992, HX993 HX991 Código na parte inferior da base de carga HX9100 Tipo: CBA1001, CBA2001, CBA3001 Tipo: CBA5001, CBA4001 Certifique-se de que utiliza o carregador original fornecido com a sua escova de dentes Philips Sonicare. O carregador fornecido com a escova de dentes pode não ser compatível com outra escova de dentes Philips Sonicare.A série DiamondClean requer diferentes copos de carregamento. Apesar de os carregadores serem semelhantes, não são compatíveis. Consulte a tabela abaixo para verificar se está a utilizar o carregador correto com a sua escova de dentes Sonicare.

A escova de dentes não está totalmente carregada Coloque a escova de dentes no carregador. Se vir a luz indicadora de bateria a piscar, ou se ouvir um sinal sonoro, significa que a escova de dentes está a carregar. Carregue totalmente a sua escova de dentes Philips Sonicare durante 24 horas.



É normal que a luz intermitente se desligue ocasionalmente durante o carregamento.



Nota: os modelos DailyClean 1100 com códigos HX34.. não têm luz da bateria. Estas escovas de dentes emitem dois sinais sonoros quando colocadas no carregador para indicar que estão a carregar.

A tomada não funciona Experimente outro aparelho na mesma tomada. Se esse aparelho também não funcionar, é possível que o problema seja da tomada. Experimente utilizar outra tomada para carregar totalmente a sua escova de dentes Philips Sonicare. Poderá ter de repor uma tomada de terra.

Interferências As superfícies metálicas ou outros carregadores podem interferir com o seu carregador. Certifique-se de que o carregador não está colocado sobre uma superfície de metal ou perto de outros carregadores. Coloque o carregador num local diferente e tente novamente.





A escova de dentes está colocada incorretamente no copo de carregamento ou na base para carregamento Se a sua escova de dentes for fornecida com um copo de carregamento ou uma base para carregamento sem fios, certifique-se de que a parte inferior da escova de dentes está em contacto com o centro do copo de carregamento ou da base para carregamento.