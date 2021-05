A pasta de dentes ou os resíduos podem ficar dentro do pequeno espaço em redor do botão de ligar/desligar. Tal pode fazer com que o botão de ligar/desligar fique preso e deixe de funcionar corretamente. Limpe o botão de ligar/desligar e a área em seu redor com um pano húmido para se certificar de que não ficam quaisquer resíduos.