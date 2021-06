Se as suas permissões da câmara estiverem ativadas mas ainda não conseguir tirar uma fotografia para uma receita da Philips NutriU, verifique se a sua câmara funciona corretamente ao tirar uma fotografia normal.

Se não conseguir tirar uma fotografia normal, existe um problema com a câmara.

Se conseguir tirar fotografias normais e se as permissões da sua câmara estiverem ativadas, contacte-nos. Para o ajudar, precisamos de saber a versão do seu SO (iOS, Android, versão instalada) e o modelo do seu dispositivo.