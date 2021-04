O filtro está obstruído

Se o filtro do seu aspirador sem cabo SpeedPro Max da Philips estiver sujo, isto pode afetar o desempenho do aparelho.



Para obter uma potência de limpeza ideal, siga os passos abaixo que indicam como limpar o filtro:



1. Retire o recipiente do pó do aparelho

2. Retire o filtro do respetivo local por baixo do recipiente do pó

Nota: este filtro é composto por um filtro normal e um filtro de espuma. O filtro normal não pode ser lavado. A parte em espuma pode ser lavada com água.

3. Separe o filtro de espuma do filtro normal

4. Lave o filtro de espuma com água e aguarde até estar totalmente seco

Nota: o filtro de espuma tem de secar completamente antes de o poder colocar novamente no aparelho.

5. Limpe o filtro normal dando-lhe toques leves

6. Junte o filtro normal e o filtro de espuma e volte a colocá-los no recipiente do pó