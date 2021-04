A Sonicare 9900 Prestige inclui uma cabeça de escova Premium A3 que proporciona todas as vantagens de limpeza, branqueamento e saúde das gengivas de que necessita. Não deverá ser necessário alterar o modo Clean tudo-em-um predefinido, que proporciona a rotina de escovagem de dois minutos recomendada pelos dentistas, com um marcador de ritmo da escova de seis segmentos.



Caso pretenda personalizá-lo ainda mais, pode fazê-lo facilmente na aplicação Sonicare. Existem cinco modos à escolha.



Modo Clean (predefinição)

Tempo de escovagem: 2 minutos

Este modo remove a placa bacteriana com uma eficiência superior num programa de dois minutos.



Modo Deep Clean

Tempo de escovagem: 3 minutos

Sendo uma versão alargada do modo Clean, o Deep Clean é a escolha ideal para prestar uma atenção adicional aos pontos problemáticos.



Modo White+

Tempo de escovagem: 2 minutos e 40 segundos

Excelente para remover manchas de superfície causadas por coisas como café e chá. Os 40 segundos adicionais permitem-lhe concentrar-se no polimento dos dentes da frente.



Modo Gum Health

Tempo de escovagem : 3 minutos e 20 segundos

Este modo acrescenta tempo adicional com potência reduzida, sendo concebido para massajar suavemente as suas gengivas para uma melhor circulação e saúde das gengivas.



Modo Sensitive

Tempo de escovagem : 2 minutos

Este modo oferece uma escovagem com vibração menos potente, o que é mais suave para os seus dentes e gengivas.