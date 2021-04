Pode alterar facilmente as definições de intensidade da sua escova de dentes na aplicação Sonicare.

Abra a aplicação Sonicare.

No ecrã de pré-escovagem, toque no botão ^ para abrir as definições da escova de dentes. Toque nos níveis de intensidade Low, Medium ou High na metade superior do ecrã.

Quando vir uma marca de verificação no ecrã de atualização, a sua intensidade foi alterada com sucesso. A sua nova intensidade também será indicada na pega. Toque na seta < para começar a escovar com a sua nova intensidade.

Nota: as definições de intensidade são ajustáveis para o seu conforto. Para obter os melhores resultados, recomendamos a utilização da definição de alta intensidade.