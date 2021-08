A escova de dentes é fornecida com a nova cabeça de escova A3 Premium tudo-em-um.



Como o nome sugere, é a única coisa de que necessita para conseguir dentes mais limpos e mais brancos e gengivas mais saudáveis. Com a nossa melhor cabeça de escova de sempre, não é necessário alternar entre outras cabeças de escova para desfrutar de um cuidado completo.



A Sonicare 9900 Prestige também é compatível com:

cabeças de escova Philips Sonicare (A3, C3, C2, C1, G3, G2, W3, W, S, I, Kids)



Esta escova de dentes elétrica Sonicare não é compatível com as seguintes cabeças de escova:

Philips One, E-Series (tampa roscada Essence), PowerUP (bateria).