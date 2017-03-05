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Descontinuado

RacingVisionLâmpada para faróis de automóveis

12972RVB1

2.3

| (3) Críticas

1 prémio

Provavelmente, a lâmpada de halogéneo legal mais resistente

As lâmpadas para automóvel Philips RacingVision são a escolha perfeita para condutores apaixonados. Graças a um desempenho incrível com até 150% mais de luminosidade, conseguirá reagir mais rapidamente para uma experiência de condução mais segura e emocionante.

Ver todos os benefícios

Leve as suas luzes e a sua condução até ao limite

Provavelmente, a lâmpada de halogéneo legal mais resistente

  • Tipo de lâmpada: H7

  • Embalagem: 1

  • 12 V, 55 W

Veja mais longe, reaja mais depressa com até 150% mais de brilho

Quando conduz à noite, precisa da melhor visibilidade possível. Quanto maior for a distância a que consegue ver claramente, mais rápido pode reagir a qualquer tipo de obstáculo na estrada. As lâmpadas Philips RacingVision reforçam a sua visibilidade com até 150% mais de brilho. Irá detectar obstáculos no seu caminho com maior antecedência do que com outras lâmpadas de halogéneo menos potentes. Assim, pode desfrutar de uma viagem mais segura e mais agradável.

Uma das lâmpadas mais brilhantes para um excelente desempenho de luz

Com luzes melhores e mais brilhantes assegurará um melhor desempenho na estrada. Com a sua geometria de filamento optimizada de alta precisão, enchimento de gás de alta pressão até 13 bares, revestimento cromado de alta precisão e vidro de quartzo UV de alta qualidade, as lâmpadas para faróis Philips RacingVision definem um novo padrão para a iluminação automóvel. Concebidas para desempenho e visibilidade, estas lâmpadas para faróis permitem uma experiência de condução mais descontraída, controlada e divertida.

Luz mais brilhante para condutores desportivos

Condutores desportivos esperam um maior desempenho dos seus automóveis. Proporcionando até 150% mais de brilho na estrada, as Philips RacingVision são homologadas para lhe proporcionar uma experiência divertida na estrada e em todo-o-terreno.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Imagem de AWARD-7005737

Críticas

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2.3

de 5

3

Críticas

4
3
2

05/03/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr empfehlenswert

Da ich vorher schon 2 Jahre die xtreme Vision 130 h4 drin hatte war ich doch überrascht über das tatsächlich etwas hellere Licht der racing Vision 150 h4. Also ich kann diese Birnen in Sachen ausleuchtung weiterempfehlen. Was die Haltbarkeit angeht kann ich noch nicht viel sagen. Aber is top Licht

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para RacingVision 12972RVB1 Fahrzeugscheinwerferlampe

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03/02/2017

France

France

Durée de vie nulle

Très bonne éclairage mais durée de vie de l'ordre de 3 mois pour une utilisation du véhicule uniquement le WE.

Esta avaliação foi feita para RacingVision 12972RVB1 Lampe pour éclairage avant

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29/12/2016

Italia

Italia

h7 racing

Chi si aspetta che siano il massimo si dovrà ricredere, io le ho provate e non sono granche, luce giallina....se volete il bianco prendete le white vision che costano molto meno,durano di piu e fanno davvero luce bianca

Esta avaliação foi feita para RacingVision 12972RVB1 lampada fari auto

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