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Descontinuado
12972RVB1
Provavelmente, a lâmpada de halogéneo legal mais resistente
As lâmpadas para automóvel Philips RacingVision são a escolha perfeita para condutores apaixonados. Graças a um desempenho incrível com até 150% mais de luminosidade, conseguirá reagir mais rapidamente para uma experiência de condução mais segura e emocionante.
Tipo de lâmpada: H7
Embalagem: 1
12 V, 55 W
Quando conduz à noite, precisa da melhor visibilidade possível. Quanto maior for a distância a que consegue ver claramente, mais rápido pode reagir a qualquer tipo de obstáculo na estrada. As lâmpadas Philips RacingVision reforçam a sua visibilidade com até 150% mais de brilho. Irá detectar obstáculos no seu caminho com maior antecedência do que com outras lâmpadas de halogéneo menos potentes. Assim, pode desfrutar de uma viagem mais segura e mais agradável.
Com luzes melhores e mais brilhantes assegurará um melhor desempenho na estrada. Com a sua geometria de filamento optimizada de alta precisão, enchimento de gás de alta pressão até 13 bares, revestimento cromado de alta precisão e vidro de quartzo UV de alta qualidade, as lâmpadas para faróis Philips RacingVision definem um novo padrão para a iluminação automóvel. Concebidas para desempenho e visibilidade, estas lâmpadas para faróis permitem uma experiência de condução mais descontraída, controlada e divertida.
Condutores desportivos esperam um maior desempenho dos seus automóveis. Proporcionando até 150% mais de brilho na estrada, as Philips RacingVision são homologadas para lhe proporcionar uma experiência divertida na estrada e em todo-o-terreno.
Prémios
2.3
de 5
3
Críticas
Curby
05/03/2017
Deutschland
Sehr empfehlenswert
Da ich vorher schon 2 Jahre die xtreme Vision 130 h4 drin hatte war ich doch überrascht über das tatsächlich etwas hellere Licht der racing Vision 150 h4. Also ich kann diese Birnen in Sachen ausleuchtung weiterempfehlen. Was die Haltbarkeit angeht kann ich noch nicht viel sagen. Aber is top Licht
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para RacingVision 12972RVB1 Fahrzeugscheinwerferlampe
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para RacingVision 12972RVB1 Fahrzeugscheinwerferlampe
maDa
03/02/2017
France
Durée de vie nulle
Très bonne éclairage mais durée de vie de l'ordre de 3 mois pour une utilisation du véhicule uniquement le WE.
Esta avaliação foi feita para RacingVision 12972RVB1 Lampe pour éclairage avant
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Luca1541
29/12/2016
Italia
h7 racing
Chi si aspetta che siano il massimo si dovrà ricredere, io le ho provate e non sono granche, luce giallina....se volete il bianco prendete le white vision che costano molto meno,durano di piu e fanno davvero luce bianca
Esta avaliação foi feita para RacingVision 12972RVB1 lampada fari auto
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