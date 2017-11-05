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Descontinuado

4000 seriesTelevisor LED Full HD ultra fino

22PFT4022/12

3.8

| (66) Críticas

Televisor LED Full HD ultra fino

Criada para a diversão, a TV Philips 4000 transporta a qualidade de imagem para o pequeno ecrã. É suficientemente compacta para deslocar entre divisões de forma rápida e sem confusões, e o seu design minimalista faz com que seja um complemento bem-vindo onde quer que a coloque.

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TV brand claim gold

99,91% das pessoas que experimentam a Ambilight TV nunca mais a querem devolver. 1

com o Digital Crystal Clear

Televisor LED Full HD ultra fino

  • 55 cm (22")

  • Televisor LED Full HD

  • DVB-T/T2/C

USB para reprodução de conteúdos multimédia

USB para reprodução de conteúdos multimédia

Partilhe a diversão. Ligue a sua unidade de memória USB, câmara digital, leitor mp3 ou outro dispositivo multimédia à porta USB na parte lateral do seu televisor para desfrutar de fotografias, vídeos e música utilizando o prático navegador de conteúdos no ecrã.

Televisor LED Full HD - imagens LED brilhantes com um contraste incrível

A qualidade de imagem é importante. Os televisores HD comuns fornecem uma boa qualidade, mas deseja algo mais. Imagine detalhes nítidos combinados com alta luminosidade, contraste incrível e cores autênticas para uma imagem realista.

Duas entradas HDMI e EasyLink para conectividade integrada

Evite confusões de cabos com um cabo HDMI único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor. O HDMI utiliza sinais não comprimidos, garantindo a qualidade mais elevada desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips EasyLink, necessitará apenas de um telecomando para efetuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.8

de 5

66

Críticas

05/11/2017

Portugal

Portugal

Ecra FHD, qualidade e design

Ao preço recomendado é difícil encontrar melhor opção para uma TV desta dimensão, Full HD, de marca reconhecida e com este design. O único senão para mim é o suporte que leva a que a tv tenha de ficar ligeiramente inclinada para trás, mas nada de especial. Recomendo que se conjuge a tv com umas colunas 2.1.

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Esta avaliação foi feita para 4000 series 24PFT4022 Televisor LED Full HD ultra fino

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10/02/2018

España

España

Lo que necesitaba con 5 estrellas

Buen televisor. Al principio el sonido era bastante bajo, pero entrando en audio y cambiando el modo, ahora se escucha bien. He de decir que solo lo utilizo por HDMI y no e echo uso del sintonizador.

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16/01/2018

España

España

Excelente televisor

Muy bueno el televisor, la imagen es excelente y el sonido aceptable, nada que decir en contra del mismo. Muy satisfecho de la compra.

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Avisos legais

  1. Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação. 

  1. O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.

  2. Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

  3. O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

  4. (Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.

  5. Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.