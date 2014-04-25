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Descontinuado
248X3LFHSB/00
LightFrame 2™
60 cm (23,6")
Com a sua tecnologia LightFrame exclusiva, a Philips prosseguiu com uma longa tradição de utilizar a inovação de uma forma útil. A tecnologia LightFrame baseia-se no princípio científico de que uma luz azul a passar pelo terceiro receptor ocular revigora o seu relógio biológico, fornece-lhe energia e proporciona-lhe uma maior sensação de bem-estar. Através da utilização de materiais exclusivos desenvolvidos especificamente para o efeito, o ecrã LightFrame da Philips emite uma luz azul com um comprimento de onda específico a partir da sua moldura para o ajudar a reduzir a fadiga ocular e a melhorar a sua concentração, mesmo depois de passar longos períodos de tempo à frente do ecrã.
Os LED brancos são dispositivos em estado sólido que acendem mais rapidamente com um brilho completo e consistente, poupando tempo de arranque. Os LED não contêm mercúrio, o que permite uma reciclagem e uma eliminação ecológicas. Os LED permitem um maior controlo da redução da luminosidade da retroiluminação do LCD, proporcionando um rácio de contraste extremamente elevado. Estes também permitem uma reprodução superior da cor graças ao brilho consistente em todo o ecrã.
SmartImage é uma tecnologia líder exclusiva da Philips que analisa o conteúdo apresentado no seu ecrã e lhe proporciona um desempenho de apresentação optimizado. Esta interface de fácil utilização permite-lhe seleccionar vários modos como Escritório, Fotografia, Filme, Jogo, Economia, etc., para adaptar a aplicação em utilização. Com base na selecção, a tecnologia SmartImage optimiza, de forma dinâmica, o contraste, a saturação da cor e a nitidez das imagens e vídeos para um desempenho de imagem excelente. A opção do modo Economia permite-lhe enormes poupanças de energia. Tudo em tempo real e através de um simples toque num botão!
4.4
de 5
5
Críticas
100%
recomendam este produto
Bubu51
25/04/2014
France
Pourquoi chercher ailleurs?
Changement radical de mon vieux moniteur agé de 15 ans. Disign agréable, j'ai apprécié le contour lumineux. Temps de réponse - rendu des couleurs - belle image - les différents modes de réglages. Bref un achat sans regret.
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Esta avaliação foi feita para Brilliance 248X3LFHSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
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Dingflofbips
17/05/2013
Nederland
Fijne monitor
Ik weet niet of het wetenschappelijk is bewezen, maar de blauwe rand geeft een prettig gevoel bij het werken. Ook geeft het de monitor een mooie science fiction uitstraling wat ik zelf wel leuk vind. Het beeld is scherp en heeft mooi contrast. Is overigens via presets of handmatig verder naar smaak aan te passen.
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Esta avaliação foi feita para Brilliance 248X3LFHSB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
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AndreasMuller
09/09/2012
Deutschland
Super zum arbeiten und programmieren...
Der perfekte Monitor zum arbeiten und programmieren. Hilft den Augen mit einem super Bild, auch PDF-Dateien sind lange ohne Ermüdung lesbar :)
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Esta avaliação foi feita para Brilliance 248X3LFHSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
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