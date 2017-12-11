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Descontinuado
24PHS4022/12
Televisor LED ultra fino
Criada para a diversão, a TV Philips 4000 transporta a qualidade de imagem para o pequeno ecrã. É suficientemente compacta para deslocar entre divisões de forma rápida e sem confusões, e o seu design minimalista faz com que seja um complemento bem-vindo onde quer que a coloque.
60 cm (24")
Televisor LED
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Com a retroiluminação LED pode desfrutar de um baixo consumo e de linhas maravilhosas, combinados com uma alta luminosidade, contraste inacreditável e cores vibrantes.
Elegante, compacto e leve. O seu televisor de ecrã pequeno permite-lhe acompanhar os seus programas favoritos na cozinha, mantém-no a par das notícias enquanto trabalha na garagem e apresenta-lhe as últimas pontuações desportivas enquanto prepara um churrasco. Um televisor tão portátil como este gosta de estar no meio da diversão!
Evite confusões de cabos com um cabo HDMI único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor. O HDMI utiliza sinais não comprimidos, garantindo a qualidade mais elevada desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips EasyLink, necessitará apenas de um telecomando para efetuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.
4.2
de 5
9
Críticas
canaillerl
11/12/2017
France
bon produit
bonne qualité image merci !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4000 series 24PHS4022 Téléviseur LED ultra-plat
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4000 series 24PHS4022 Téléviseur LED ultra-plat
chtiprof
19/09/2017
France
bon produit pour utilisation cuisine ou chambre
Produit de qualité qui présente l'avantage d'avoir une sortie satellite. Le son est correct pour ce type de produit (son clair et suffisamment fort). L'image est très belle malgré sa résolution sur le papier mais vue la taille de l'écran cela suffit amplement et le full HD n'apporterait rien de plus. L'écran est fin (d'ailleurs Philips pourrait prendre une photo de profil de cet appareil car je n'en ai pas trouvé sur internet) ce qui est idéal pour une pose murale. Côté design, j'ai retiré une étoile car je ne suis pas fan du cadre brillant noir de l'écran (c'est histoire de goût) et j'aurais préféré un bord plutôt de couleur alu brossé (ça fait plus chic). Les bords restent fins ce qui est appréciable. Niveau utilisation, j'ai également retiré une étoile car le mode d'emploi est très succinct mais cela reste intuitif donc pas trop pénalisant pour moi. Enfin pour terminé, j'ai retiré une étoile au niveau performance car j'aurais bien aimé une prise RJ45 pour rendre cet appareil connecté car vue la taille, beaucoup peuvent acheter ce type de produit pour la cuisine et au XXIème siècle, nombre sont ceux qui cuisinent via Internet pour les recettes.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4000 series 24PHS4022 Téléviseur LED ultra-plat
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4000 series 24PHS4022 Téléviseur LED ultra-plat
KisDaddy
13/08/2018
Deutschland
Für unseren Einsatz- und Nutzungsbereich topp!
Wir suchten ein neues TV Gerät für unsere Küche mit Möglichkeit der Montage an einer schwenkbaren Wandhalterung. Nach einer super Beratung haben wir uns für das Philips-TV-Gerät entschlossen und haben genau das bekommen was wir gesucht hatten. Bei diesem Gerät passt nach unserer Beurteilung und für unsere Belangen alles überein. Zudem kann ich sagen, dass Gerät steht im super Preis-Leistungs-verhältnis.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4000 series 24PHS4022 Ultraflacher LED-Fernseher
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4000 series 24PHS4022 Ultraflacher LED-Fernseher
Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.
Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.