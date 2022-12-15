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Descontinuado
328E9QJAB/00
Cor deslumbrante, verdadeiramente envolvente
Desfrute de uma visualização envolvente com os monitores curvos da Philips. O monitor curvo de 32" da linha E oferece uma experiência verdadeiramente envolvente com uma deslumbrante qualidade de imagem Full HD. A tecnologia Ultra Wide-Color proporciona qualidade de cor para dar vida às suas imagens!
Linha E
32 (31,5"/80 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Devido à forma como o brilho é controlado nos ecrãs com retroiluminação LED, alguns utilizadores experienciam cintilação nos seus ecrãs, o que provoca cansaço ocular. A tecnologia sem cintilação da Philips aplica uma nova solução para regular o brilho e reduzir a cintilação para uma visualização mais confortável.
Um par de colunas estéreo de alta qualidade incorporado num dispositivo de visualização. Podem ser visíveis na projeção frontal ou invisíveis na projeção inferior, superior, posterior, etc., dependendo do modelo e do design.
Os monitores de secretária oferecem uma experiência de utilizador personalizada, extremamente bem adequada a um design curvo. O ecrã curvo proporciona um efeito envolvente agradável mas subtil, que o coloca no centro da sua secretária.
4.2
de 5
59
Críticas
85%
recomendam este produto
jcarcelle
15/12/2022
España
Comprador verificado
El equipo funciona magnífico
Funciona muy bien, tiene muy buena visibilidad y no cansa la vista, además tiene muy buen sonido para ser un monitor plano.
Pontos positivos
Cumple muy correctamente lo que se espera de un monitor de estas características.
Pontos negativos
Tarda un poco en encenderse cuando entra en suspensión
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Data de utilização 2022-11-15
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Data de utilização 2022-11-15
Dipero
17/03/2022
España
Comprador verificado
Bueno Bonito y barato
Ha superado las expectativas, tenía en mente otra marca, y en iba oferta me ofrecieron este monitor. Muy contento.
Pontos positivos
Buenos colores, imagen, buen refresco y muy plano
Pontos negativos
De momento nooooo hay
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Data de utilização 2021-11-17
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Data de utilização 2021-11-17
carraben
05/01/2020
España
Comprador verificado
Me funciona perfectamente.
Lo compre como monitor de mi ordenador de sobremesa, pues el anterior ya tenía sus años y fallaba de cuando en cuando, me decante por este por su apariencia, por el precio y las cualidades que indicaba en la información, desde el principio funciona perfectamente, fácil de manejar y regular, me gusta y espero me dure bastante.
Pontos positivos
Su calidad y precio
Pontos negativos
Por ahora ninguna.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Data de utilização 2018-12-05
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Data de utilização 2018-12-05
Raio do arco da curvatura do ecrã em mm
A resolução máxima funciona com entradas HDMI ou DP.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
Área NTSC com base no CIE1976
Área sRGB com base no CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Todos os direitos reservados. AMD, o logótipo de seta da AMD, AMD FreeSync™ e as respetivas combinações são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Os outros nomes de produtos utilizados nesta publicação servem apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais das respetivas empresas.
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.