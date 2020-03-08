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Descontinuado
32PFS4132/12
Televisor LED Full HD ultra fino
Design elegante e uma óptima relação qualidade/preço. A TV Philips 4100 com a tecnologia Digital Crystal Clear conta com uma qualidade de imagem Full HD, elevado contraste e uma reprodução de som nítida. Consiga uma experiência de entretenimento sem esforço com este modelo simples de utilizar.
80 cm (32")
Televisor LED Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Partilhe a diversão. Ligue a sua unidade de memória USB, câmara digital, leitor mp3 ou outro dispositivo multimédia à porta USB na parte lateral do seu televisor para desfrutar de fotografias, vídeos e música utilizando o prático navegador de conteúdos no ecrã.
Para imagens com aspecto natural de qualquer fonte, a Philips criou o Digital Crystal Clear. Independentemente de estar ver as suas séries favoritas, um filme, as notícias ou simplesmente a receber amigos em sua casa, poderá desfrutar de todos os conteúdos com contraste, cor e nitidez óptimos.
Durante a criação de um novo televisor, as nossas equipas consideram todos os aspectos: desde a tecnologia ao design. Os novos pés para molduras foram concebidos para criar espaço sob o televisor - enquanto um apoio tradicional normalmente assenta sobre a superfície - oferecendo-lhe uma experiência de visualização mais envolvente. O efeito? Um televisor que se inclina com confiança para o futuro.
3.6
de 5
70
Críticas
Liebre presurosa
08/03/2020
España
Siempre he usado esta marca
Desde que lo compre va genial, imágenes muy claras y nítidas, seguire usando esta marca.
Pontos positivos
todo
Pontos negativos
nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4100 series 49PFS4132 Televisor LED Full HD ultraplano
Data de utilização 2018-03-08
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4100 series 49PFS4132 Televisor LED Full HD ultraplano
Data de utilização 2018-03-08
mimisaintmartin19
07/12/2019
France
Bonne image et son acceptable,
C'est mon 4ème téléviseur Philips Bonne image et son acceptable, encombrement, design
Pontos positivos
Excellent compromis pour un encombrement maîtrisé
Pontos negativos
Le son manque de grave
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4100 series 32PFS4132 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Data de utilização 2019-11-07
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4100 series 32PFS4132 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Data de utilização 2019-11-07
Robert69210
18/09/2019
France
Comprador verificado
Très bon produit
Facilité d'usage, son de qualité, si c'était à refaire, aurions pris la taille au-dessus (105 cm)
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4100 series 32PFS4132 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Data de utilização 2018-08-18
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4100 series 32PFS4132 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Data de utilização 2018-08-18
Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.
Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.