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Descontinuado

4100 seriesTelevisor LED Full HD ultra fino

32PFS4132/12

3.6

| (70) Críticas

Televisor LED Full HD ultra fino

Design elegante e uma óptima relação qualidade/preço. A TV Philips 4100 com a tecnologia Digital Crystal Clear conta com uma qualidade de imagem Full HD, elevado contraste e uma reprodução de som nítida. Consiga uma experiência de entretenimento sem esforço com este modelo simples de utilizar.

Ver todos os benefícios
TV brand claim gold

99,91% das pessoas que experimentam a Ambilight TV nunca mais a querem devolver. 1

com o Digital Crystal Clear

Televisor LED Full HD ultra fino

  • 80 cm (32")

  • Televisor LED Full HD

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

USB para reprodução de conteúdos multimédia

USB para reprodução de conteúdos multimédia

Partilhe a diversão. Ligue a sua unidade de memória USB, câmara digital, leitor mp3 ou outro dispositivo multimédia à porta USB na parte lateral do seu televisor para desfrutar de fotografias, vídeos e música utilizando o prático navegador de conteúdos no ecrã.

Digital Crystal Clear para precisão que vai querer partilhar

Para imagens com aspecto natural de qualquer fonte, a Philips criou o Digital Crystal Clear. Independentemente de estar ver as suas séries favoritas, um filme, as notícias ou simplesmente a receber amigos em sua casa, poderá desfrutar de todos os conteúdos com contraste, cor e nitidez óptimos.

Suportes elegantes e requintados que transmitem leveza

Durante a criação de um novo televisor, as nossas equipas consideram todos os aspectos: desde a tecnologia ao design. Os novos pés para molduras foram concebidos para criar espaço sob o televisor - enquanto um apoio tradicional normalmente assenta sobre a superfície - oferecendo-lhe uma experiência de visualização mais envolvente. O efeito? Um televisor que se inclina com confiança para o futuro.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.6

de 5

70

Críticas

08/03/2020

España

España

Siempre he usado esta marca

Desde que lo compre va genial, imágenes muy claras y nítidas, seguire usando esta marca.

Pontos positivos

todo

Pontos negativos

nada

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4100 series 49PFS4132 Televisor LED Full HD ultraplano

Data de utilização 2018-03-08

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4100 series 49PFS4132 Televisor LED Full HD ultraplano

Data de utilização 2018-03-08

07/12/2019

France

France

Bonne image et son acceptable,

C'est mon 4ème téléviseur Philips Bonne image et son acceptable, encombrement, design

Pontos positivos

Excellent compromis pour un encombrement maîtrisé

Pontos negativos

Le son manque de grave

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4100 series 32PFS4132 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Data de utilização 2019-11-07

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4100 series 32PFS4132 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Data de utilização 2019-11-07

18/09/2019

France

France

Comprador verificado

Très bon produit

Facilité d'usage, son de qualité, si c'était à refaire, aurions pris la taille au-dessus (105 cm)

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4100 series 32PFS4132 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Data de utilização 2018-08-18

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4100 series 32PFS4132 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Data de utilização 2018-08-18

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Avisos legais

  1. Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação. 

  1. O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.

  2. Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

  3. O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

  4. (Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.

  5. Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.