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Descontinuado
32PHT4032/12
Televisor LED ultra fino
Portátil e belo. O televisor Philips 4000 foi desenhado para ir consigo a qualquer lado. Com contornos ultra finos e uma moldura branca minimalista, ficará bem em qualquer sala.
80 cm (32")
Televisor LED
DVB-T/T2/C
O índice de desempenho da imagem combina a tecnologia de visualização e os motores de processamento de imagem avançados da Philips para melhorar os elementos da percepção: nitidez, movimento, contraste e cor. Independentemente da fonte, poderá desfrutar sempre de imagens extremamente nítidas com detalhes e profundidade incríveis, os pretos mais profundos, os brancos mais puros, as cores mais vivas e brilhantes e tons de pele naturais e realistas, em todas as visualizações.
Para imagens com aspecto natural de qualquer fonte, a Philips criou o Digital Crystal Clear. Independentemente de estar ver as suas séries favoritas, um filme, as notícias ou simplesmente a receber amigos em sua casa, poderá desfrutar de todos os conteúdos com contraste, cor e nitidez óptimos.
Sabemos que procura um televisor de ecrã pequeno com uma aparência tão boa como o seu desempenho. Por isso, a nossa equipa de design combinou uma elegante moldura com um acabamento sofisticado em branco brilhante para criar um design moderno e inovador que complementa qualquer divisão.
4.2
de 5
15
Críticas
93%
recomendam este produto
Jcm66
01/08/2017
España
Ideal como segundo TV en la vivienda
El precio calidad excelente, teniendo en cuenta las prestaciones que nos ofrece.
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Esta avaliação foi feita para 4000 series 24PHT4032 Televisor LED ultrafino
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Fanakerpan
26/11/2017
United Kingdom
Love my white TV
I think this is amazing value for a very stylish TV. Picture and sound are very good and it took seconds to set-up and I am useless at technical things.
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Esta avaliação foi feita para 4000 series 32PHT4032 Ultra Slim LED TV
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Silmar51
09/10/2017
Italia
Ottimo
La TV non la uso io, ma mia madre novantenne. Si trova bene a parte il telecomando che è troppo piccolo per lei. Ma con uno universale è tutto a posto.
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Esta avaliação foi feita para 4000 series 32PHT4032 TV LED ultra sottile
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Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.
Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.