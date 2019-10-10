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Descontinuado

5500 seriesTelevisor LED ultrafino Full HD

43PFT5503/12

4

| (15) Críticas

Televisor LED ultrafino Full HD

A melhor simplicidade chega ao grande ecrã. A Philips 5500 dispõe de uma resolução Full HD, som nítido e uma fantástica experiência de visualização. Basta ligá-la e desfrutar dos seus programas, filmes e jogos com facilidade.

Ver todos os benefícios
TV brand claim gold

99,91% das pessoas que experimentam a Ambilight TV nunca mais a querem devolver. 1

com Pixel Plus HD

Televisor LED ultrafino Full HD

  • 108 cm (43")

  • Índice de desempenho da imagem 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

USB para reprodução de conteúdos multimédia

USB para reprodução de conteúdos multimédia

Partilhe a diversão. Ligue a sua unidade de memória USB, câmara digital, leitor mp3 ou outro dispositivo multimédia à porta USB na parte lateral do seu televisor para desfrutar de fotografias, vídeos e música utilizando o prático navegador de conteúdos no ecrã.

Duas entradas HDMI e EasyLink para conectividade integrada

Evite confusões de cabos com um cabo HDMI único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor. O HDMI utiliza sinais não comprimidos, garantindo a qualidade mais elevada desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips EasyLink, necessitará apenas de um telecomando para efetuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.

Suportes elegantes e requintados que transmitem leveza

Os nossos novos suportes em haste foram desenvolvidos para alterar o espaço debaixo do televisor onde normalmente estaria um suporte tradicional, proporcionando uma experiência de visualização mais envolvente. Um televisor que se ergue com confiança e enfrenta o futuro.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

15

Críticas

3
2

10/10/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great simple TV

Exactly what I was looking for. It’s simple, because it doesn’t have smart TV, but it has good quality picture and sound. Nice design, plastic frame is hardly noticeable.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 5500 series 50PFT5503 Ultra-Slim Full HD LED TV

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Esta avaliação foi feita para 5500 series 50PFT5503 Ultra-Slim Full HD LED TV

05/04/2019

United Kingdom

United Kingdom

A good looking TV

b only thing I would say about this TV is that I think the sound quality could be better .Otherwise a super picture and great display.

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Esta avaliação foi feita para 5500 series 43PFT5503 Ultra-Slim Full HD LED TV

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16/05/2019

France

France

produit performant

Satisfaite de ce téléviseur .très bon rapport qualité prix .

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Esta avaliação foi feita para 5500 series 43PFT5503 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

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Esta avaliação foi feita para 5500 series 43PFT5503 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

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Avisos legais

  1. Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação. 

  1. O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.

  2. Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

  3. O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

  4. (Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.

  5. Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.