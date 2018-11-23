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Descontinuado
Android TV LED 4K UHD ultra fina
Deixe-se deslumbrar com as séries, os filmes e os jogos que adora num televisor 4K UHD que apresenta os conteúdos de qualquer fonte de forma magnífica. Com Android TV, conectividade sem fios e Ambilight, não vai apenas desfrutar dos seus conteúdos favoritos. Vai perder-se neles.
Televisor Ambilight de 108 cm (43")
Índice de desempenho da imagem 1600
HDR Plus
P5 Perfect Picture Engine
O processador Quad Core da Philips une-se ao poder do Android para proporcionar uma experiência de jogo emocionante. E com o sistema Android no seu televisor, poderá navegar, iniciar aplicações e reproduzir vídeos de uma forma extremamente rápida, intuitiva e divertida.
Com quatro vezes a resolução do Full HD convencional, o Ultra HD ilumina o seu ecrã com mais de 8 milhões de píxeis e a nossa tecnologia exclusiva de aumento de resolução Ultra Resolution. Experimente imagens melhoradas independentemente do conteúdo original e desfrute de uma imagem mais nítida com maior profundidade, contraste, movimento natural e nitidez de detalhes.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
3.9
de 5
311
Críticas
80%
recomendam este produto
Mesquita
23/11/2018
Portugal
Excelente televisor.
Alta qualidade de imagem. Fácil de programar. Design ótimo.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 7300 series 50PUS7303 Android TV LED 4K UHD ultra fina
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 7300 series 50PUS7303 Android TV LED 4K UHD ultra fina
Ledhorta
20/05/2018
Portugal
Excelente produto
O televisor 50PUS7303, apresenta uma excelente qualidade de imagem e som. Ao permitir ligar em rede e/ ou instalar o Plex ou outros torna-se num verdadeiro media center e consola de jogos. Permite ligação satélite. Como lacunas, apenas lamento que o comando ao ser tão completo, não venha equipado com um painel toutch, que tornava mais fácil a navegação na net, youtube, etc. Também a falta de uma tecla que poderia alternar entre um canal e aplicação, e não só entre canais como a tecla "back" (penso que poderá ser revisto em atualização de software).
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 7300 series 50PUS7303 Android TV LED 4K UHD ultra fina
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 7300 series 50PUS7303 Android TV LED 4K UHD ultra fina
empar
12/06/2020
España
excelente televisor
televisor excelente, facil manejo, colores, mando, nitidez, precio, confianza, estoy encantada con la compra, siempre admire a philips.
Pontos positivos
todo
Pontos negativos
nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 7300 series 50PUS7303 Android TV 4K LED Ultra HD ultraplano
Data de utilização 2019-06-12
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 7300 series 50PUS7303 Android TV 4K LED Ultra HD ultraplano
Data de utilização 2019-06-12
Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
As ofertas de aplicações Android variam em cada país. Para obter mais detalhes, visite a sua loja Google Play local.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, do operador e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp.
A oferta de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do televisor e do país. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/smarttv.
Gravação USB apenas para canais digitais, as gravações podem ser limitadas pela emissão de proteções contra cópia (CI+). Podem aplicar-se restrições relativamente aos países e canais.
Note que as aplicações da Amazon podem não estar sempre disponíveis no seu país. (Atualmente, as aplicações da Amazon funcionam apenas no Reino Unido, na Alemanha e na Áustria)
Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.
A integração do Google Assistant será fornecida como uma atualização de software para Android TV de 2018.
O funcionamento depende das aplicações e dispositivos inteligentes com Chromecast incorporado. Para mais informações, aceda às páginas dos produtos com Chromecast.