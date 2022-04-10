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Descontinuado
49PUS6551/12
Televisor LED 4K ultra fino com Android TV
Chegou a série 6500 da Philips com um design maravilhoso. Experiencie a sua fantástica qualidade de imagem 4K Ultra HD e entre num novo universo de entretenimento com o Android TV. A estrutura fina e o suporte central completam a aparência para um acabamento elegante de design.
123 cm (49")
Televisor LED 4K Ultra HD
Quad Core, 16 GB e expansível
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
A High Dynamic Range Plus é um novo padrão de vídeo. Redefine o entretenimento em casa através de avanços no contraste e na cor. Desfrute de uma experiência sensorial que capta a riqueza e vivacidade originais, refletindo adequadamente a intenção do criador dos conteúdos. O resultado final? Destaques mais brilhantes, maior contraste, uma paleta de cores mais ampla e os melhores detalhes de sempre.
O processador Quad Core da Philips une-se ao poder do Android para proporcionar uma experiência de jogo emocionante. E com o sistema Android no seu televisor, poderá navegar, iniciar aplicações e reproduzir vídeos de uma forma extremamente rápida, intuitiva e divertida.
O televisor Ultra HD tem uma resolução quatro vezes superior à de um televisor Full HD convencional. Com mais de 8 milhões de pixéis e com a nossa tecnologia exclusiva de aumento de resolução Ultra Resolution, desfrutará da melhor qualidade de imagem possível. Quanto maior for a qualidade do seu conteúdo original, melhores serão as imagens e a resolução que poderá apreciar. Desfrute de melhor nitidez, maior perceção da profundidade, contraste superior, movimento natural fluido e detalhes irrepreensíveis.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
3.4
de 5
169
Críticas
10/04/2022
España
HBO max
En sus funciones perfecto, en calidad de imagen muy bien y sonido bueno. Lo peor no compatible con HBO Max.
Pontos positivos
Calidad de imagen.
Pontos negativos
No recibo actualizaciones desde hace bastante tiempo. Por lo que no es compatible con HBO Max.
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Esta avaliação foi feita para 6000 series 49PUS6551 Televisor 4K ultraplano con tecnología Android TV™
Data de utilização 2020-04-10
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Data de utilização 2020-04-10
jrguirao87
19/10/2017
España
100% Recomendable
Tras usar un modelo anterior que tenia todo lo de este menos Android, veo en este modelo el modelo ideal equilibrado en precio y prestaciones. Ambilight 2 es inmejorable.
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Tevlin1
10/06/2017
United Kingdom
Comprador verificado
A Viewing experience
The TV is excellent. We have had an HD ready TV for a number of years but this 4K smart tv is a whole new experience. The picture quality is excellent and the ambience lighting is great. There are some great features included like the 4 HDMI slots and extra USB features. We are still new to it and look forward to finding many other exciting benefits of this model.
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Esta avaliação foi feita para 6000 series 43PUS6551 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™
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Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
As ofertas de aplicações Android variam em cada país. Para obter mais detalhes, visite a sua loja Google Play local.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
Os jogos em nuvem dependem dos fornecedores de jogos.
O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.
A funcionalidade Google Cast depende de aplicações e dispositivos compatíveis com Google Cast. Para obter mais detalhes, visite a página do produto Google Cast.
A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, do operador e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp.
A oferta de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do televisor e do país. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/smarttv.
Gravação USB apenas para canais digitais, as gravações podem ser limitadas pela emissão de protecções contra cópia (CI+). Podem aplicar-se restrições relativamente aos países e canais.