Óptimo som de rádio DAB+ em qualquer lugar

Sintonize o rádio portátil AE5020 da Philips com a recepção DAB+ para um som nítido. O seu design clássico e as estações predefinidas DAB+ e FM com procura rápida de rádio DAB+ tornam-no no rádio de companhia perfeito. Ver todas as vantagens