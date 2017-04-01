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Descontinuado
AZ1890T/12
Desfrute de música potente sem fios onde quer que esteja
O leitor de CD portátil da Philips é um sistema de som potente que pode levar consigo para todo o lado. Este liberta a sua música com conectividade sem fios NFC com um só toque para emparelhamento Bluetooth sem esforço. Ou reproduza as suas músicas guardadas em USB, CD ou CD de MP3.
Bluetooth® e NFC
USB
O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.
O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para optimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.
Efectue uma ligação simples e desfrute de toda sua música de dispositivos portáteis e computadores. Basta ligar o seu dispositivo à porta AUDIO-IN (3,5 mm) no seu aparelho Philips. Com computadores, a ligação é normalmente estabelecida através da saída dos auscultadores. Depois de ligar, pode desfrutar da sua colecção de música completa directamente em altifalantes superiores. A Philips assegura sempre o melhor som.
3.7
de 5
12
Críticas
odhvelez
01/04/2017
España
Muy bueno
Sólo la pantalla de consulta no es tan accesible por lo demás muy buen producto.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AZ1890T CD Soundmachine
Sim, recomendo este produto
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familia
17/03/2017
España
buena presentar el tipo
Si lo posee muy bien su distribución para el relajamiento probado o libre
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Csy34
11/01/2016
France
Comprador verificado
Excellent achat
Ravis de notre achat UN POINT NOIR CEPENDANT: le concepteur de la notice d'utilisation TROP succincte n'a dû jamais régler la mémorisation des stations de radio. il faut aller chercher la notice complète sur internet pour régler facilement les stations radios.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AZ1890T Lecteur de CD
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