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Descontinuado

Leitor de CD

AZ1890T/12

3.7

| (12) Críticas

Desfrute de música potente sem fios onde quer que esteja

O leitor de CD portátil da Philips é um sistema de som potente que pode levar consigo para todo o lado. Este liberta a sua música com conectividade sem fios NFC com um só toque para emparelhamento Bluetooth sem esforço. Ou reproduza as suas músicas guardadas em USB, CD ou CD de MP3.

Ver todos os benefícios

Desfrute de música potente sem fios onde quer que esteja

  • Bluetooth® e NFC

  • USB

Transmita música sem fios via Bluetooth™ a partir do seu smartphone

Transmita música sem fios via Bluetooth™ a partir do seu smartphone

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos

Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos

O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para optimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

Efectue uma ligação simples e desfrute de toda sua música de dispositivos portáteis e computadores. Basta ligar o seu dispositivo à porta AUDIO-IN (3,5 mm) no seu aparelho Philips. Com computadores, a ligação é normalmente estabelecida através da saída dos auscultadores. Depois de ligar, pode desfrutar da sua colecção de música completa directamente em altifalantes superiores. A Philips assegura sempre o melhor som.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.7

de 5

12

Críticas

01/04/2017

España

España

Muy bueno

Sólo la pantalla de consulta no es tan accesible por lo demás muy buen producto.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AZ1890T CD Soundmachine

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17/03/2017

España

España

buena presentar el tipo

Si lo posee muy bien su distribución para el relajamiento probado o libre

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11/01/2016

France

France

Comprador verificado

Excellent achat

Ravis de notre achat UN POINT NOIR CEPENDANT: le concepteur de la notice d'utilisation TROP succincte n'a dû jamais régler la mémorisation des stations de radio. il faut aller chercher la notice complète sur internet pour régler facilement les stations radios.

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Esta avaliação foi feita para AZ1890T Lecteur de CD

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