Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Cabeça de corte oscilante
recarga de 10 horas
+1 acessórios
A Lady Shaver da série 6000 da Philips foi concebida para ser suave e confortável para a pele em diferentes zonas do corpo*. 80% dos nossos consumidores confirmam que não apresentam abrasões nem vermelhidão**. Desfrute de uma pele sem pelos sem comprometer o conforto da sua pele
As pontas arredondadas do aparador à frente e atrás da rede de corte fazem com que o dispositivo deslize suavemente sobre a pele. 78% das mulheres concordam que as pontas arredondadas do aparador evitam arranhões***
A cabeça de corte oscilante desliza naturalmente pelos contornos do seu corpo, mantendo o contacto com a sua pele para um corte rente
4.4
de 5
866
Críticas
92%
recomendam este produto
Dandelion9
07/01/2026
Portugal
Parte da promoção
Excelemte produto
Pequeno e prático de transportar. Excelente corte e rente.
Pontos positivos
Praticidade e portabilidade
Pontos negativos
Nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Depiladora sem fios, a húmido e a seco
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Depiladora sem fios, a húmido e a seco
nocasssss222
22/12/2025
Portugal
Parte da promoção
muito boa
para quem gosta deste tipo de solução de depilação, é ótima! leve, portátil, muito gira (a estética e a cor são um bónus!) e faz o trabalho.
Pontos positivos
tem luz! leve, portátil, sem fios
Pontos negativos
até agora, nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Depiladora sem fios, a húmido e a seco
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Depiladora sem fios, a húmido e a seco
RG37
22/12/2025
Portugal
Parte da promoção
Prática, confortável e ideal para o dia a dia
Testei a Lady Shaver Series 8000 e fiquei muito satisfeita com o resultado. É uma depiladora prática e rápida, perfeita para aqueles dias em que queremos resolver tudo sem complicações. A utilização é muito confortável e senti que respeita bem a pele, sem causar irritação. Usei tanto a seco como no banho e em ambas as situações funcionou muito bem. Gostei especialmente da sensação suave que deixa na pele depois da depilação. É fácil de manusear e torna o processo simples e eficaz.
Pontos positivos
Muito prática e fácil de usar Confortável, mesmo em pele sensível Funciona bem a seco e no banho Poupa tempo no dia a dia
Pontos negativos
Até ao momento, não encontrei desvantagens
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Depiladora sem fios, a húmido e a seco
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Depiladora sem fios, a húmido e a seco
74%, HUT Alemanha N=49, 2021
HUT Alemanha N=49, 2021
em comparação com a sua Lady shaver atual, HUT Alemanha N=49, 2021