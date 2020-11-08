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  • Desliza suavemente para um corte suave para a pele
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  • Desliza suavemente para um corte suave para a pele
  • Desliza suavemente para um corte suave para a pele
  • Desliza suavemente para um corte suave para a pele
  • Desliza suavemente para um corte suave para a pele
  • Desliza suavemente para um corte suave para a pele
  • Desliza suavemente para um corte suave para a pele
  • Desliza suavemente para um corte suave para a pele
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  • Desliza suavemente para um corte suave para a pele
  • Desliza suavemente para um corte suave para a pele
  • Desliza suavemente para um corte suave para a pele
  • Desliza suavemente para um corte suave para a pele
  • Desliza suavemente para um corte suave para a pele
  • Desliza suavemente para um corte suave para a pele

Descontinuado

SatinShave AdvancedDepiladora de corte eléctrica a húmido e a seco

BRL130/00

4.3
| (253) Críticas | 92% recomendam este produto

1 prémio

Desliza suavemente para um corte suave para a pele
Experimente um corte rente mas suave nas pernas e no corpo. A depiladora de corte SatinShave Advanced proporciona-lhe pele macia, mesmo no duche ou no banho. Obtenha uma pele sem pêlos e sem irritação, de forma fácil e cómoda.
Ver todos os benefícios

Desliza suavemente para um corte suave para a pele

  • Sistema de corte com cabeça única

  • Recarregamento em 8 horas

  • 1 acessório

Rede de corte oscilante para um corte rente

Rede de corte oscilante para um corte rente

Rede de corte oscilante desliza naturalmente pelos contornos do seu corpo, mantendo o contacto com a sua pele para um corte rente.

Aparadores com pontas de pérola protegem contra arranhões

Aparadores com pontas de pérola protegem contra arranhões

Os aparadores com pontas de pérola arredondadas na parte frontal e rede de corte na parte posterior, asseguram um corte e deslizar suave sobre a sua pele e evitam arranhões.

Primeira depiladora com pega em forma de S

A pega ergonómica em forma de S é fácil de manusear, dando-lhe maior alcance e máximo controlo com movimentos naturais e precisos, em todo o corpo.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Prémios

  • Award image AWARD-612378

Críticas

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4.3

de 5

253

Críticas

92%

recomendam este produto

2

08/11/2020

España

España

Totalmente recomendable

La tengo casi 1 año y es perfecta. Apura muy bien la depilación, es muy rápido depilarse con ella, no hace absolutamente nada de daño ni cortes. Es muy fácil depilarse con ella y se adapta muy bien a las curvas de las piernas. Se limpia fácilmente y la batería dura muchísimo, aunque te avise de que le queda poca batería, te da tiempo a depilar el cuerpo entero. Sin duda la mejor opción para una depilación sin dolor.

Pontos positivos

Indolora, buena batería, rápida

Pontos negativos

Nada

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SatinShave Advanced BRL130/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SatinShave Advanced BRL130/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

17/08/2020

España

España

Sorprendente

Necesito afeitadoras con las depiladoras me producen reacción a la piel por la sangre y está máquina es maravillosa por la delicadeza con la que afeita las piernas y luego l acabado sorprende mucho tenía otra de otra marca pero me paso a philips por que el acabado y los materiales son lo que yo necesito graciass a philips por hacer estos productos no todas podemos utilizar depiladoras

Pontos positivos

Todo que sigan fabricando este tipo de productos que casi no hay

Pontos negativos

Nada

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SatinShave Advanced BRL130/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SatinShave Advanced BRL130/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

14/08/2020

España

España

PIERNAS SUAVES Y LISAS SIN NINGÚN DOLOR

Estoy encantada con el producto. Mi mejor compra sin duda alguna! La máquina se desliza suavemente sin necesidad de agua ni jabón ni ningún producto para depilar. No hala, no arranca, corta muy delicadamente. Las piernas me quedaron espectaculares y la zona de bikin la trabajo muy bien. El hecho de que no necesite pilas sino que tenga cargador supone un ahorro más. Facinada, eso estoy

Pontos positivos

Efectividad

Pontos negativos

Se le callo un pequeño palito y no sé de dónde era pero siguió funcionando normal.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SatinShave Advanced BRL130/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SatinShave Advanced BRL130/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

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