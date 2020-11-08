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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
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Descontinuado
Sistema de corte com cabeça única
Recarregamento em 8 horas
1 acessório
Rede de corte oscilante desliza naturalmente pelos contornos do seu corpo, mantendo o contacto com a sua pele para um corte rente.
Os aparadores com pontas de pérola arredondadas na parte frontal e rede de corte na parte posterior, asseguram um corte e deslizar suave sobre a sua pele e evitam arranhões.
A pega ergonómica em forma de S é fácil de manusear, dando-lhe maior alcance e máximo controlo com movimentos naturais e precisos, em todo o corpo.
Prémios
4.3
de 5
253
Críticas
92%
recomendam este produto
08/11/2020
España
Totalmente recomendable
La tengo casi 1 año y es perfecta. Apura muy bien la depilación, es muy rápido depilarse con ella, no hace absolutamente nada de daño ni cortes. Es muy fácil depilarse con ella y se adapta muy bien a las curvas de las piernas. Se limpia fácilmente y la batería dura muchísimo, aunque te avise de que le queda poca batería, te da tiempo a depilar el cuerpo entero. Sin duda la mejor opción para una depilación sin dolor.
Pontos positivos
Indolora, buena batería, rápida
Pontos negativos
Nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinShave Advanced BRL130/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinShave Advanced BRL130/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Hanitass
17/08/2020
España
Sorprendente
Necesito afeitadoras con las depiladoras me producen reacción a la piel por la sangre y está máquina es maravillosa por la delicadeza con la que afeita las piernas y luego l acabado sorprende mucho tenía otra de otra marca pero me paso a philips por que el acabado y los materiales son lo que yo necesito graciass a philips por hacer estos productos no todas podemos utilizar depiladoras
Pontos positivos
Todo que sigan fabricando este tipo de productos que casi no hay
Pontos negativos
Nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinShave Advanced BRL130/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinShave Advanced BRL130/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Geral
14/08/2020
España
PIERNAS SUAVES Y LISAS SIN NINGÚN DOLOR
Estoy encantada con el producto. Mi mejor compra sin duda alguna! La máquina se desliza suavemente sin necesidad de agua ni jabón ni ningún producto para depilar. No hala, no arranca, corta muy delicadamente. Las piernas me quedaron espectaculares y la zona de bikin la trabajo muy bien. El hecho de que no necesite pilas sino que tenga cargador supone un ahorro más. Facinada, eso estoy
Pontos positivos
Efectividad
Pontos negativos
Se le callo un pequeño palito y no sé de dónde era pero siguió funcionando normal.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinShave Advanced BRL130/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinShave Advanced BRL130/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo