Limpeza 6 vezes melhor*. Pronta em 1 minuto.

Esta embalagem de edição especial inclui um minissistema de limpeza facial com tecnologia de rotação. É compacto e fácil de utilizar e o complemento perfeito para a sua rotina diária de cuidado da pele, onde quer que esteja. 17 000 cerdas macias e sedosas eliminam suavemente as impurezas, deixando a sua pele limpa em profundidade e com uma aparência radiante. O dispositivo é forte a remover as impurezas, mas suficientemente delicado para a sua pele para utilização duas vezes por dia. Compatível com todas as escovas Philips VisaPure, concebidas para se adaptarem ao seu tipo de pele e necessidades específicas.