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Descontinuado
Descontraia com música fantástica
Ouça as músicas do seu smartphone, transmita a sua biblioteca de música via Bluetooth e reproduza CD de MP3 neste sistema de música compacto tudo em um da Philips. Carregue todos os seus dispositivos inteligentes - desde smartphones a tablets - com a porta de carregamento USB integrada.
30 W
Bluetooth®
Graças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade e diversão de aceder a mais música digital através da ranhuras USB Direct.
MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. O MP3 tornou-se no formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.
4.2
de 5
10
Críticas
100%
recomendam este produto
Montagnon25
26/08/2016
France
Très bonne chaine
Déjà un coup de chapeau à la logistique Philips... En effet, chaîne commandée un jeudi à midi, reçue par UPS le vendredi a 15 heures...De plus le son de cette chaine est excellent...Satisfait en tous points...
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Esta avaliação foi feita para BTM2335 Microchaîne
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deheerbagger
19/07/2018
Nederland
alles ineen BT mp3 usb geweldig
alles is er bijna compleet mis de koptelefoon aansluiting, als die er was zou je een BT koptelefoon kunnen aan sluiten en was de set een echte verkoop kraker. voor de rest echt Phillips alles werkt zonder gedoe duidelijke handleiding een voorbeeld voor andere
Esta avaliação foi feita para BTM2335 Micromuzieksysteem
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HansFox
28/11/2015
Nederland
Veel HiFi voor weinig geld
Een zeer compact strak en mooi uitziend HiFi systeem. Ik stond stomverbaasd wat een prachtig en zuiver geluid eruitkomt van dit systeem met een krachtige bass uit de kleine speakers. De radiozenders zijn zowel automatisch of met de hand te zoeken. Tijd, datum alles is kinderlijk makkelijk in te stellen. Voor dit geld heb ik een zeer goed geluid voor mijn zolder. In mijn huiskamer heb ik de Fidelio A5 waar ik ook goed over te spreken bent.
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