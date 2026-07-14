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Descontinuado
XP9407/37
X9000/10
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Embalagem de 2
Barbear higiénico até 6 meses
Compatível com Quick Clean Pod
A fórmula enriquecida com lubrificantes ativos protege as cabeças de corte da fricção e do desgaste, mantendo o melhor desempenho da sua máquina de barbear durante mais tempo.
A fragrância especial da recarga de limpeza tem um cheiro fresco e proporciona-lhe uma sensação de limpeza enquanto se barbeia.
O líquido de limpeza, completamente sem álcool, é suave para a pele e foi concebido para proteger a pele de irritações.
3.8
de 5
67
Críticas
80%
recomendam este produto
riki.
14/07/2026
España
Comprador verificado
Funciona correctamente
Producto de buena calidad.Bien enbasado y bien empaquetado.
Esta avaliação foi feita para CC12/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida
Date of Use 2026-06-28
Esta avaliação foi feita para CC12/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida
Date of Use 2026-06-28
MiguelCJ
20/06/2025
España
Comprador verificado
Comodidad y limpieza.
Muy cómodo, limpia muy bien la afeitadora. Utilizo la limpieza en cada afeitado.
Esta avaliação foi feita para CC16/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida
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Jessup
25/05/2025
España
hola
lo mejor que hay en el mercado lo recomiendo a todos los hombre
Esta avaliação foi feita para CC13/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida
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Os resultados dos testes com base numa entidade de testes independente, em condições laboratoriais, após 1 minuto de utilização, indicam que a recarga pode efetivamente prevenir o crescimento de Staphylococcus Aureus e Candida Albicans. A eficácia da prevenção para Staphylococcus Aureus é de 99,9%