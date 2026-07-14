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Descontinuado

Recarga Quick Clean Pod

CC12/50

3.8
| (67) Críticas | 80% recomendam este produto
Desfrute sempre de um barbear higiénico
A utilização da Quick Clean Pod após cada utilização irá manter a sua máquina de barbear como nova, removendo eficazmente os pelos cortados. A Quick Clean Pod deixa a sua máquina de barbear 10 vezes mais limpa do que utilizando apenas água*.
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Produtos compatíveis
i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
Máquina barbear elétrica a húmido/seco c/ SkinIQ Pro

XP9407/37

i9000

i9000
Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

X9000/10

i9000

i9000
Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

X9000/30

i9000

i9000
Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

X9001/10

i9000

i9000
Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

X9001/30

i9000

i9000
Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

X9002/10

i9000

i9000
Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

X9002/30

i9000

i9000
Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

X9003/30

i9000 Prestige

i9000 Prestige
Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

XP9200/30

i9000 Prestige

i9000 Prestige
Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

XP9200/33

10 vezes mais eficaz do que limpar com água*

Desfrute sempre de um barbear higiénico

  • Embalagem de 2

  • Barbear higiénico até 6 meses

  • Compatível com Quick Clean Pod

Os lubrificantes mantêm o melhor desempenho da sua máquina de barbear

Os lubrificantes mantêm o melhor desempenho da sua máquina de barbear

A fórmula enriquecida com lubrificantes ativos protege as cabeças de corte da fricção e do desgaste, mantendo o melhor desempenho da sua máquina de barbear durante mais tempo.

Fragrância fresca para um barbear perfeito

Fragrância fresca para um barbear perfeito

A fragrância especial da recarga de limpeza tem um cheiro fresco e proporciona-lhe uma sensação de limpeza enquanto se barbeia.

Completamente sem álcool

Completamente sem álcool

O líquido de limpeza, completamente sem álcool, é suave para a pele e foi concebido para proteger a pele de irritações.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

67

Críticas

80%

recomendam este produto

14/07/2026

España

España

Comprador verificado

Funciona correctamente

Producto de buena calidad.Bien enbasado y bien empaquetado.

Esta avaliação foi feita para CC12/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

Date of Use 2026-06-28

Esta avaliação foi feita para CC12/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

Date of Use 2026-06-28

20/06/2025

España

España

Comprador verificado

Comodidad y limpieza.

Muy cómodo, limpia muy bien la afeitadora. Utilizo la limpieza en cada afeitado.

Esta avaliação foi feita para CC16/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

Esta avaliação foi feita para CC16/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

25/05/2025

España

España

hola

lo mejor que hay en el mercado lo recomiendo a todos los hombre

Esta avaliação foi feita para CC13/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

Esta avaliação foi feita para CC13/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

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Avisos legais

  1. Os resultados dos testes com base numa entidade de testes independente, em condições laboratoriais, após 1 minuto de utilização, indicam que a recarga pode efetivamente prevenir o crescimento de Staphylococcus Aureus e Candida Albicans. A eficácia da prevenção para Staphylococcus Aureus é de 99,9%