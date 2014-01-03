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Descontinuado

Sistema micro de música

DCB2077/10

2.5

| (2) Críticas

Som que se adapta a sua casa

Coloque na base e ouça o seu iPod/iPhone/iPad ou ligue o rádio e capte um sinal DAB+ cristalino. Este sistema de som micro DCB2077/10 da Philips tem um som sensacional e oferece uma vantagem extra - embeleza qualquer casa.

Ver todos os benefícios

Obcecado pelo som

Som que se adapta a sua casa

  • Base para iPod/iPhone/iPad

  • DAB+

Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos

Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos

O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para optimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais

Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para optimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Especificações técnicas

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Críticas

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2.5

de 5

2

Críticas

5
3
2

03/01/2014

United Kingdom

United Kingdom

compact but dynamic

This micro system takes very little space but has a great output. Easy to set up and easy to use. Superb value for a very good product.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DCB2077 Micro music system

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DCB2077 Micro music system

01/03/2014

Suisse

Suisse

Tonqualität schlecht!

Ich hatte den DCB2077 für die Küche gekauft. Das Design und die Bedienung des Gerätes sind sehr gut. Der Empfang von DAB+ ist ebenfalls sehr gut. Schade kann ich das Gerät nicht gebrauchen weil die Tonqualität schlecht ist. Bei jeder Einstellung des Equalizers tönt das Gerät sehr dumpf. Die Tonqualität entspricht in keiner Weise der Werbung!

Esta avaliação foi feita para DCB2077 Mini Stereoanlage

Esta avaliação foi feita para DCB2077 Mini Stereoanlage

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