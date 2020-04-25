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Descontinuado
4.6
de 5
56
Críticas
96%
recomendam este produto
LM8894,,
25/04/2020
España
Funcionário da Philips
Excelente bolsa de aspirador.
[Employee of philipsglobal] EXTRAORDINARIA BOLSA El material de la bolsa es de muy buena calidad, cuando está llena se quita fácilmente sin que caiga nada de su interior. Sirve para muchos modelos de aspirador.
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Esta avaliação foi feita para Bolsas S-bag para aspiradoras FC8021/03
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Charlie37
17/09/2013
España
EXTRAORDINARIA BOLSA
El material con el que esta hecha la bolsa es realmente bueno, pero lo que verdaderamente me encanta es el hecho de tener la posibilidad de retirarla de la aspiradora una vez que esta llena, sin que te caiga nada de su interior. Su sustitución es muy higiénica. Un gran acierto sin duda.
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aldo
20/03/2012
United Kingdom
durable and reliable
HAve been using these dustbags for years and they are extremely durable and reliable. Almost no space left in the bag when due to be changed. I vaccum my 2 bed flat twice a month and each bag lasts me 6 months.
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Esta avaliação foi feita para s-bag FC8021/03 Vacuum cleaner bags
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