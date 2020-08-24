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Descontinuado
FM12FD175B/00
Dispositivo Plug and Play fácil de usar!
Dispositivo Plug and Play de fácil utilização. A colorida unidade flash USB em edição MOTION da Philips torna o armazenamento e a partilha de ficheiros, fotografias e música fácil e acessível.
128 GB
Edição Motion 3.2
USB tipo C
A transferência de dados a alta velocidade reduz significativamente o tempo de espera ao copiar grandes ficheiros multimédia de ou para o disco rígido do computador.
Um atraente indicador LED indica-lhe que a unidade está devidamente ligada e a funcionar e pulsa mais rapidamente ao copiar ficheiros de ou para a sua memória.
A transferência de dados a alta velocidade reduz significativamente o tempo de espera ao copiar grandes ficheiros multimédia de ou para o disco rígido do computador.