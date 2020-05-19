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Descontinuado

PowerLifeFerro a vapor

GC2999/80

4.3

| (177) Críticas | 84% recomendam este produto

1 prémio

Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente

Para melhores resultados dia após dia, procure um ferro que nunca o desapontará. Com uma base SteamGlide anti-riscos, uma saída de vapor de alto desempenho e função Calc-Clean incorporada, este ferro proporciona-lhe um desempenho duradouro.

Ver todos os benefícios

Vida útil 4 vezes mais longa com a base SteamGlide*

Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente

  • 2600 W

  • Vapor contínuo de 45 g/min.

  • Jato de vapor de 200 g

  • Base do ferro SteamGlide

O sistema anti-pingos mantém as peças de roupas sem manchas ao engomar

O sistema anti-pingos mantém as peças de roupas sem manchas ao engomar

O nosso sistema anti-pingos permite-lhe engomar tecidos delicados a baixas temperaturas com confiança. Já não é preciso preocupar-se com as gotas de água que provocam manchas.

Vapor vertical para tecidos pendurados

Vapor vertical para tecidos pendurados

A função de vapor vertical permite-lhe arejar as peças de roupa no cabide e remover vincos de cortinas que estão penduradas. Não necessita de tábua de engomar.

Pega confortável e texturizada, fácil de segurar

Pega confortável e texturizada, fácil de segurar

A pega com textura assegura-lhe um manuseamento confortável e ergonómico, para poder segurar o ferro sem deslizes.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Prémios

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Críticas

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4.3

de 5

177

Críticas

84%

recomendam este produto

19/05/2020

España

España

Perfecta

Va perfecta se maneja de maravilla y la suela no se pega nada , por decir algo en contra es que no se ve muy bien lo del depósito de agua, por lo demás es una muy buena plancha que no tiene nada que envidiar a las de gama alta.

Esta avaliação foi feita para Plancha de vapor PowerLife GC2999/80

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09/02/2020

España

España

Muy buena

He quedado encantada con la plancha. hace el planchado mucho más fácil. Además de que no pesa mucho, con lo cual es más fácil de manejar. Y tiene un botón para limpiar la cal interna de plancha

Sim, recomendo este produto

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22/12/2019

España

España

Comprador verificado

Excelente producto

Pues mi calificación es la máxima porque me encanta esta plancha en todos los sentidos, su eficacia, funcionalidad, diseño, peso, etc.

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