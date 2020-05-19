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Descontinuado
Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente
Para melhores resultados dia após dia, procure um ferro que nunca o desapontará. Com uma base SteamGlide anti-riscos, uma saída de vapor de alto desempenho e função Calc-Clean incorporada, este ferro proporciona-lhe um desempenho duradouro.
2600 W
Vapor contínuo de 45 g/min.
Jato de vapor de 200 g
Base do ferro SteamGlide
O nosso sistema anti-pingos permite-lhe engomar tecidos delicados a baixas temperaturas com confiança. Já não é preciso preocupar-se com as gotas de água que provocam manchas.
A função de vapor vertical permite-lhe arejar as peças de roupa no cabide e remover vincos de cortinas que estão penduradas. Não necessita de tábua de engomar.
A pega com textura assegura-lhe um manuseamento confortável e ergonómico, para poder segurar o ferro sem deslizes.
Prémios
4.3
de 5
177
Críticas
84%
recomendam este produto
Crm123
19/05/2020
España
Perfecta
Va perfecta se maneja de maravilla y la suela no se pega nada , por decir algo en contra es que no se ve muy bien lo del depósito de agua, por lo demás es una muy buena plancha que no tiene nada que envidiar a las de gama alta.
Esta avaliação foi feita para Plancha de vapor PowerLife GC2999/80
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MamáEstupenda
09/02/2020
España
Muy buena
He quedado encantada con la plancha. hace el planchado mucho más fácil. Además de que no pesa mucho, con lo cual es más fácil de manejar. Y tiene un botón para limpiar la cal interna de plancha
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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Gata35
22/12/2019
España
Comprador verificado
Excelente producto
Pues mi calificación es la máxima porque me encanta esta plancha en todos los sentidos, su eficacia, funcionalidad, diseño, peso, etc.
Sim, recomendo este produto
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