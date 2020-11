Sistema inteligente de limpeza do calcário com aviso de descalcificação sonoro e luminoso

O sistema inteligente de limpeza do calcário é uma função de descalcificação e limpeza para proteger o seu ferro com gerador de vapor. Depois de cerca de 10 horas de engomar, o som e a luz do seu ferro com gerador de vapor avisá-lo-ão que deve efetuar o procedimento de limpeza do calcário. O recipiente para limpeza do calcário proporcionar-lhe-á comodidade durante o processo de limpeza de calcário, sendo apenas necessário pousar o seu ferro no recipiente, sem ter de o segurar esforçando o seu pulso. Após o procedimento de limpeza, toda a água suja é recolhida no recipiente e o seu ferro com gerador de vapor está pronto para ser utilizado novamente.