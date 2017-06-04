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Descontinuado

2000 SeriesMáquina de café expresso super automática

HD8651/01

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Saboreie o aroma dos seus grãos de café favoritos
Independentemente da mistura que prefere, pode moer os grãos frescos no momento, extraindo o máximo de aromas graças aos moinhos em cerâmica que não sobreaquecem os grãos. E com o acessório manual para espuma de leite, pode terminar o café com espuma de leite cremosa.
Ver todos os benefícios

Moinhos 100% em cerâmica para um desempenho de longa duração

Saboreie o aroma dos seus grãos de café favoritos

  • 3 bebidas

  • Acessório p/ espuma de leite clássico

  • Preto

20 000 chávenas do melhor café com moinhos resistentes em cerâmica

20 000 chávenas do melhor café com moinhos resistentes em cerâmica

Os nossos moinhos são 100% em cerâmica: extremamente rígidos e precisos, para que possa saborear o seu café aromático fresco durante, pelo menos, 20 000 chávenas.

Desfrute de 3 bebidas com café à sua disposição

Desfrute de 3 bebidas com café à sua disposição

Saboreie as suas bebidas com café favoritas para momentos especiais. Quer deseje um café expresso, um café longo ou uma receita à base de leite, a sua máquina totalmente automática oferece-lhe uma chávena perfeita de forma simples e num instante!

Espuma deliciosa graças ao acessório para espuma de leite

Espuma deliciosa graças ao acessório para espuma de leite

O acessório para espuma de leite clássico fornece vapor, permitindo que prepare facilmente espuma de leite suave e cremosa para o seu cappuccino. Para além disso, também é fácil de limpar, uma vez que possui apenas duas peças.

Especificações técnicas

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Críticas

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04/06/2017

Portugal

Portugal

Café fraco; perde pó para a base do grupo

Logo nos primeiros tempos apareceu pó na base do grupo e o café saía fraco. Após 2 intervenções estou com o mesmo problema embora a manutenção recomendada fosse rigorosamente feita (pág.59/60/61 do om 001370284...fr_es_pt)

Esta avaliação foi feita para 2000 Series HD8651/01 Máquina de café expresso super automática

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