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Descontinuado
HD8651/01
3 bebidas
Acessório p/ espuma de leite clássico
Preto
Os nossos moinhos são 100% em cerâmica: extremamente rígidos e precisos, para que possa saborear o seu café aromático fresco durante, pelo menos, 20 000 chávenas.
Saboreie as suas bebidas com café favoritas para momentos especiais. Quer deseje um café expresso, um café longo ou uma receita à base de leite, a sua máquina totalmente automática oferece-lhe uma chávena perfeita de forma simples e num instante!
O acessório para espuma de leite clássico fornece vapor, permitindo que prepare facilmente espuma de leite suave e cremosa para o seu cappuccino. Para além disso, também é fácil de limpar, uma vez que possui apenas duas peças.
1.0
de 5
1
Avaliaç.
Araújo
04/06/2017
Portugal
Café fraco; perde pó para a base do grupo
Logo nos primeiros tempos apareceu pó na base do grupo e o café saía fraco. Após 2 intervenções estou com o mesmo problema embora a manutenção recomendada fosse rigorosamente feita (pág.59/60/61 do om 001370284...fr_es_pt)
Esta avaliação foi feita para 2000 Series HD8651/01 Máquina de café expresso super automática
Esta avaliação foi feita para 2000 Series HD8651/01 Máquina de café expresso super automática