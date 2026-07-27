Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
HD8902/01
3 bebidas
Acessório p/ espuma de leite clássico
Revestimento em preto pérola
AquaClean
Os nossos moinhos são fabricados em cerâmica avançada e são excecionalmente rígidos e precisos. Os grãos frescos são moídos com suavidade, sem risco de sobreaquecimento, para extrair os melhores sabores e aroma e oferecer um café com sabor superior durante, pelo menos, 20 000 chávenas.
Saboreie as suas bebidas favoritas para momentos especiais. Quer deseje um café expresso, um café longo ou uma receita à base de leite, a sua máquina super automática proporciona-lhe uma chávena perfeita de forma simples e num instante!
O AquaClean é o nosso filtro de água patenteado, desenvolvido para melhorar a qualidade do seu café através da purificação da água. Também evita a acumulação de calcário no circuito de água da sua máquina de café: prepare até 5000* chávenas sem ter de descalcificar a máquina, substituindo o filtro regularmente.
Críticas
Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.
O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza