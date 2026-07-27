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  • A qualidade que exige, com a facilidade de utilização que espera
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Descontinuado

Saeco Intelia DeluxeMáquina de café expresso super automática

HD8902/01

A qualidade que exige, com a facilidade de utilização que espera
A Saeco apresenta: a Intelia Deluxe. Um produto tecnológico fabricado de forma inteligente que oferece qualidade comprovada, conveniência extra e café divinal. Alojada numa estrutura com um design intemporal, a Intelia Deluxe é um orgulhoso embaixador da habilidade artística italiana.
Ver todos os benefícios

Um design intemporal fabricado em Itália

A qualidade que exige, com a facilidade de utilização que espera

  • 3 bebidas

  • Acessório p/ espuma de leite clássico

  • Revestimento em preto pérola

  • AquaClean

20 000 chávenas do melhor café com moinhos resistentes em cerâmica

20 000 chávenas do melhor café com moinhos resistentes em cerâmica

Os nossos moinhos são fabricados em cerâmica avançada e são excecionalmente rígidos e precisos. Os grãos frescos são moídos com suavidade, sem risco de sobreaquecimento, para extrair os melhores sabores e aroma e oferecer um café com sabor superior durante, pelo menos, 20 000 chávenas.

Saboreie 3 bebidas de forma simples

Saboreie 3 bebidas de forma simples

Saboreie as suas bebidas favoritas para momentos especiais. Quer deseje um café expresso, um café longo ou uma receita à base de leite, a sua máquina super automática proporciona-lhe uma chávena perfeita de forma simples e num instante!

Com AquaClean para até 5000* chávenas sem ter de descalcificar a máquina

Com AquaClean para até 5000* chávenas sem ter de descalcificar a máquina

O AquaClean é o nosso filtro de água patenteado, desenvolvido para melhorar a qualidade do seu café através da purificação da água. Também evita a acumulação de calcário no circuito de água da sua máquina de café: prepare até 5000* chávenas sem ter de descalcificar a máquina, substituindo o filtro regularmente.

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.

  2. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza