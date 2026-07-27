A qualidade que exige, com a facilidade de utilização que espera

A Saeco apresenta: a Intelia Deluxe. Um produto tecnológico fabricado de forma inteligente que oferece qualidade comprovada, conveniência extra e café divinal. Alojada numa estrutura com um design intemporal, a Intelia Deluxe é um orgulhoso embaixador da habilidade artística italiana.