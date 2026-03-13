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Descontinuado
Assistência
HD8902/01
Descontinuado
User Manual Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
A Saeco apresenta: a Intelia Deluxe. Um produto tecnológico fabricado de forma inteligente que oferece qualidade comprovada, conveniência extra e café divinal. Alojada numa estrutura com um design intemporal, a Intelia Deluxe é um orgulhoso embaixador da habilidade artística italiana.