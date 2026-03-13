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Saeco Intelia Deluxe Máquina de café expresso super automática

Descontinuado

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Saeco Intelia DeluxeMáquina de café expresso super automática

HD8902/01

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Manuais e documentação

User Manual Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine

  • PDF ficheiro, 5.2 MB
  • 13 March 2026

A Saeco apresenta: a Intelia Deluxe. Um produto tecnológico fabricado de forma inteligente que oferece qualidade comprovada, conveniência extra e café divinal. Alojada numa estrutura com um design intemporal, a Intelia Deluxe é um orgulhoso embaixador da habilidade artística italiana.

  • PDF ficheiro
  • 29 June 2026

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