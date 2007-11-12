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Descontinuado

SalonDry ProSecador

HP4891/00

O secador que os cabeleireiros utilizariam em casa

Quer secar o seu cabelo como os profissionais? O SalonPro – com uma potência de secagem superior de 2100 W – é o secador que necessita para recriar a secagem no cabeleireiro.

Ver todos os benefícios

SalonPro

O secador que os cabeleireiros utilizariam em casa

  • 2100 W

  • IonBoost

  • Difusor cerâmico

Nove regulações de velocidade e temperatura para o máximo controlo

Nove regulações de velocidade e temperatura para o máximo controlo

A velocidade e o calor necessários podem ser facilmente ajustados para criar um resultado final perfeito. Nove regulações diferentes garantem o máximo controlo para penteados precisos e modelados.

Profissional de 2100 W para resultados perfeitos

Profissional de 2100 W para resultados perfeitos

Este secador profissional de 2100 W gera um fluxo de ar potente. A combinação resultante da potência e da velocidade torna a secagem e a modelação do seu cabelo mais rápidas e mais fáceis.

Difusor de volume cerâmico para protecção e volume adicionais

O difusor de volume seca o cabelo rapidamente e uniformemente para minimizar o frisado e aumentar o volume. O difusor é revestido por cerâmica de alta qualidade. Isto ajuda a proteger o cabelo e confere-lhe suavidade e brilho, tornando-o perfeito para moldar caracóis saudáveis e penteados soltos.

Especificações técnicas

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Críticas

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