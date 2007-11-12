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Descontinuado
HP4891/00
O secador que os cabeleireiros utilizariam em casa
Quer secar o seu cabelo como os profissionais? O SalonPro – com uma potência de secagem superior de 2100 W – é o secador que necessita para recriar a secagem no cabeleireiro.
2100 W
IonBoost
Difusor cerâmico
A velocidade e o calor necessários podem ser facilmente ajustados para criar um resultado final perfeito. Nove regulações diferentes garantem o máximo controlo para penteados precisos e modelados.
Este secador profissional de 2100 W gera um fluxo de ar potente. A combinação resultante da potência e da velocidade torna a secagem e a modelação do seu cabelo mais rápidas e mais fáceis.
O difusor de volume seca o cabelo rapidamente e uniformemente para minimizar o frisado e aumentar o volume. O difusor é revestido por cerâmica de alta qualidade. Isto ajuda a proteger o cabelo e confere-lhe suavidade e brilho, tornando-o perfeito para moldar caracóis saudáveis e penteados soltos.
Críticas