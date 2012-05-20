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Descontinuado
Sistema de lâmina dupla: a primeira lâmina levanta, a segunda lâmina corta para obter um barbear confortável e preciso.
Ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço.
O aparador de patilhas largo é perfeito para aparar as patilhas e o bigode.
4.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
thomas
20/05/2012
België
een degelijk product
het product ligt degelijk in de hand en is gebruiksvriendelijk. alsook de kwaliteit van het scheren is aangenaam, en batterij gaat vrij lang mee
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7240/17 Elektrisch scheerapparaat
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7240/17 Elektrisch scheerapparaat
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.