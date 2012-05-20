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Descontinuado

Shaver series 3000Máquina de barbear eléctrica

HQ7240/17

4
| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto
Barbear rente e confortável
Esta recém-desenvolvida máquina de barbear HQ7240 da Philips mantém a simplicidade - rente e cómoda. É rente: a tecnologia avançada garante um barbear rente. É cómoda: basta enxaguar em água corrente. E foi concebida para garantir um maior conforto.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

Corta mesmo os pêlos mais curtos

Barbear rente e confortável

Sistema superior Lift & Cut

Sistema superior Lift & Cut

Sistema de lâmina dupla: a primeira lâmina levanta, a segunda lâmina corta para obter um barbear confortável e preciso.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço.

Aparador de patilhas com mola

Aparador de patilhas com mola

O aparador de patilhas largo é perfeito para aparar as patilhas e o bigode.

Especificações técnicas

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4.0

de 5

1

Avaliaç.

100%

recomendam este produto

5
3
2
1

20/05/2012

België

België

een degelijk product

het product ligt degelijk in de hand en is gebruiksvriendelijk. alsook de kwaliteit van het scheren is aangenaam, en batterij gaat vrij lang mee

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7240/17 Elektrisch scheerapparaat

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 